Alexis Jestin: la danza, Cuba y un estreno en el Sauto

Matanzas celebra el Día Internacional de la Danza con el estreno de Mira, una colaboración del coreógrafo francés Alexis Jestin y la compañía Espiral, que se presentará este sábado 29 de abril y el domingo 30 en el escenario del Teatro Sauto.

Jestin llegó a Cuba hace aproximadamente un mes atraído por la cultura yoruba, la música, la autenticidad de su gente y porque de adolescente admiraba a las estrellas del Ballet Nacional.

Fotos: Sergio Martínez

Este joven parisino desarrolla un proyecto internacional nombrado Look what the world did to us (Mira lo que el mundo nos hizo), el cual ha transitado anteriormente por países como Vietnam o Ecuador, y en el que usa, como combustible para la creación, vivencias provenientes del aislamiento, la exclusión social y los movimientos migratorios.

“Después de pasar a Latinoamérica, estuve un tiempo pensando dónde continuar la experiencia. Quería alcanzar un centro neurálgico y para mí este país es uno importante. De forma muy espontánea, sin contactos, me puse a buscar en redes sociales, a escribirle a compañías, bailarines, instituciones.

“Mandé cientos de e-mails y la respuesta más concreta la recibí de parte de América Medina, quien trabaja en el Consejo Nacional de las Artes Escénicas, en La Habana. Ella, con sus conocimientos del medio del baile contemporáneo cubano, me orientó hacia la maestra Liliam Padrón”.

Danza Espiral lo acogió consciente de lo importante que resulta brindar un espacio a los nuevos coreógrafos para probar otros lenguajes y estilos. A finales del pasado mes de marzo comenzó su residencia de creación artística danzaria.

Fotos: Sergio Martínez

“Dos días después de mi arribo, casi sin tiempo para adaptarme, ya estaba en el estudio. Me interesaba encontrarme con todos los bailarines, desde los que están en formación hasta los más experimentados. No buscaba a los mejores técnicamente, sino personalidades diversas y cómo estas me podían narrar sus historias”.

El artista pasó un tiempo con el elenco completo para, a través de talleres, juegos e improvisaciones, poner en marcha la composición de una futura partitura. Su investigación parte del ser humano, sus conflictos, intereses, frustraciones y alegrías y cómo expresarlos a través del lenguaje universal de la danza.

Fotos: Sergio Martínez

“La segunda semana trabajamos con grupos pequeños para generar más confianza. Quería que ellos decidieran si deseaban compartir conmigo esa intimidad, porque siempre hay un pedazo nuestro que dejamos en el teatro, que regalamos al público, a los compañeros.

“Durante esos días abrimos puertas y generamos mucho material. La coreografía se hizo, de principio a fin, en un proceso de construcción colectiva.

“Junior, uno de los bailarines, me preguntó: ‘¿Puedo intentar yo unos juegos coreográficos?’; y le dije: ‘Sí, claro, con mucho gusto, es tu espacio también, coge dos mañanas para desarrollar tus propias ideas’. Mi función se limitó a ensamblar, cortar o cambiar algunos detalles”.

Al final, quedó una selección de seis intérpretes que subirán a las tablas del Sauto el producto de sus propias experiencias y las del resto del colectivo, que va a verse reflejado en la concreción de esta propuesta danzaria.

Igualmente, Mira tendrá un resultado audiovisual. Jestin ha documentado todo con su teléfono y un estabilizador, tomando imágenes de ensayos, en el estudio, el teatro o la vida cotidiana de la ciudad yumurina.

“Estoy armando algo poquito a poco, con más deseos de hacer que pretensiones. No será un documental sino un recuerdo visual, que trate sobre el baile y el ambiente general que se vive aquí.

“Los bailarines cubanos me han sorprendido para bien. Tienen un potencial del que ni ellos mismos son conscientes. Esta compañía es un ejemplo, gracias al trabajo enorme de la maestra Liliam Pardón, su fuerza para seguir luchando, desarrollando todos esos talentos con amor, con cuidado y mucha exigencia también”.