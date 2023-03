Laurita, la jueza, la mujer, la candidata a diputada…

Laura María -la jueza- desafía las complejidades que, como reconoce, existen en la sociedad cubana actual para mujeres de su profesión.

Este 10 de marzo se celebra por segundo año el Día Internacional de la Jueza. A propósito de esta fecha, Girón conversa con la joven Laura María León Delgado, presidenta de la Sala de Amparo de los Derechos Constitucionales en el Tribunal Provincial Popular de Matanzas y candidata a diputada a la Asamblea Nacional del Poder Popular por el municipio de Perico.

Con tan solo 27 años, sobre Laurita recaen responsabilidades que, una imaginaría, corresponden a una persona de mayor edad. Pensar así es tan solo un prejuicio, pues, una vez que se le escucha o se le ve conducirse con la población que a diario atiende, se despeja cualquier duda con respecto al poco tiempo acumulado en el ejercicio de la profesión.

A fuerza de empeño, de mucha superación, tránsito por varias especialidades y trabajo, se ha ganado un puesto en el Tribunal Provincial Popular de Matanzas: es presidenta de la Sala de Amparo de los Derechos Constitucionales, de reciente constitución, en septiembre de 2022.

Laura María León Delgado siempre tuvo claro que estudiaría Derecho. A pesar de haberse formado en el Instituto Preuniversitario de Ciencias Exactas Carlos Marx, la vocación por las Humanidades, específicamente el Derecho, latió más fuerte. Desde un principio supo qué materias se estudiaban en la carrera y de los distintos perfiles por los que podría optar al graduarse, y así apostó por seguir los pasos de su madre.

La preferencia por formar parte del sistema de tribunales y la administración de justicia vino después, un año antes de graduarse en la Universidad de Matanzas, cuando ya había desarrollado las prácticas preprofesionales en todas las instituciones jurídicas de la provincia y conocido cada una de las funciones de los distintos operadores del Derecho.

“De ahí surgió mi inclinación; jugó un papel fundamental el intercambio con los jueces, tener en la mano los asuntos judiciales, los expedientes, los casos de las familias o de personas en situación de vulnerabilidad, y todo tipo de asuntos con diferentes matices emocionales y sociales. Ello me permitió ganar en perspectiva de cuáles eran los principales retos y qué debíamos reforzar en la auto preparación y superación para en el futuro resolver esos casos”, confiesa.

En el 2018, ya graduada, ingresó al sistema de tribunales para cumplir el servicio social. “Comencé en el Tribunal Municipal de Matanzas, donde asumí los asuntos Civiles y de Familia. Al pasar el Diplomado en Administración de Justicia mostré interés por la materia económica y la Sala de lo Económico del Tribunal Provincial empieza a prepararme para mi futura ocupación en esa materia.

“Es por eso que, al presentarse la oportunidad, cubrí en funciones la presidencia de esa Sala a partir del 2020, por más de un año, dando prioridad a una estrategia ya consolidada y al trabajo de equipo desempeñado con anterioridad”, explica.

Lea también

Más adelante acepta la responsabilidad de supervisión en el Tribunal, la cual incluye la atención a la población, actividad que todavía ejerce. En 2022, como parte del programa legislativo emanado de la Constitución de la República, aprobada en 2019, que trajo consigo una reforma procesal y judicial, se constituye la Sala de Amparo de los Derechos Constitucionales, de la cual es nombrada presidenta.

“Como su nombre lo indica, esta Sala defiende los derechos constitucionales, esa es su premisa, respetando siempre los valores de justicia y de humanismo. Uno de los retos fundamentales es la preparación constante, pues estos derechos se relacionan con todas las ramas de la disciplina y debemos conocerlas desde el punto de vista sustantivo y procesal; en ese sentido no solo se auto prepara el personal de la Sala, también se colabora con la formación del resto de los juristas, lo cual influye en elevar el conocimiento de la población en este sentido”.

“Cada día las personas tienen mayor cultura jurídica o, al menos, la intención de exigir con más fuerza y formalismo sus propios derechos. Cuando llegan acá tenemos la obligación de escucharlos y asesorarlos y responder con prontitud y exactitud, como impone la Constitución, cada uno de los planteamientos hechos”.

Ser juez en la sociedad cubana actual no es nada fácil. Saber que pueden interceptarte en la calle, llamarte o, incluso, visitar tu casa para preguntar o asesorarse, siempre cumpliendo los principios éticos que se disponen tanto en la Ley de los Tribunales como en el Código de Ética, obliga a quienes escogieron esta profesión a siempre estar preparados y observar una estricta conducta moral y social.

“Una no puede dejar de sentirse y desempeñarse como juez en ninguno de los escenarios en los que se está presente, pero no puede perder de vista tampoco que somos parte de la sociedad y que le debemos un respeto. Quizás la población nos pueda observar lejanos, sentirnos como personas indiferentes o no desarrollar determinados comportamientos por temor a nuestra reacción, pero no es así, solo exigimos que prime en el intercambio el respeto a los valores defendidos por la institución. Sobre todo, nos distingue la sensibilidad”.

“Ser mujer en esta profesión, como en muchas otras, implica desdoblarse; además, se supone que cumplamos con todas las labores extralaborales impuestas por nuestro género en el hogar o la familia. También desarrollar otras profesiones, como el magisterio, nos obliga a tener un mayor control del tiempo, mejor planificación, centrarnos y dedicarnos a fondo, alcanzar niveles más altos de concentración y preparación para poder asumir todas esas tareas al mismo tiempo y con calidad«.

“El apoyo de los compañeros de trabajo y de la familia es fundamental, porque si bien ser joven y mujer es difícil, una se siente muy agradecida y agasajada cuando ellos te demuestran sostén para que puedas superarte, cumplir metas y aportar a la sociedad. El sistema de tribunales es una gran familia y formar parte de él prepara humana y profesionalmente a quienes lo integran; por eso, si volviera a elegir, diría sí de nuevo”.

Lea también

A los desafíos a los que se enfrenta esta joven jueza se suma una nueva misión: ser candidata a diputada, nominación nacida de los plenos de las organizaciones de masas del municipio de Perico, un reconocimiento también a su trabajo y valores.

“Fue una sorpresa para mí porque conozco a muchísimos compañeros con condiciones y su disposición para ocupar este puesto tanto dentro del sector jurídico como fuera de él”, dice.

Su propia formación le permite visualizar con claridad tal responsabilidad, que no implica prebenda alguna, sino mucha consagración y disposición. “Un diputado es un representante directo de la voz popular que debe, en consecuencia, manifestarse en la Asamblea Nacional, principal órgano legislativo del país donde se adoptan disímiles decisiones desde el punto de vista político, social, económico y cultural”.

“Hasta el momento he participado en los intercambios con el pueblo, que han sido bien profundos y participativos. En ellos han expuesto cuáles son sus principales preocupaciones y las expectativas con respecto a sus propuestas. Hemos podido visitar centros de estudio, empresas, hemos dialogado con las personas en las circunscripciones, con los factores en distintos lugares del municipio. Han mostrado conformidad con el desarrollo del proceso eleccionario”, comenta.

“Ellos han depositado toda la confianza en las gestiones y en la participación posterior en las asambleas y en las comisiones que se nos asignen. Creo que es una fortaleza la composición de nuestra Asamblea, donde estamos representadas las mujeres y todos los sectores de la población, lo que enriquece muchísimo los criterios y debates y, por supuesto, es mucho más democrático y participativo«.

“Sé que asumo un compromiso enorme con mi institución, con el pueblo en general y con el periqueño, al que debo representar ante la Asamblea Nacional del Poder Popular, si ellos así lo deciden el próximo 26 de marzo en las urnas”.