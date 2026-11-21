Un fructífero intercambio entre jóvenes de Matanzas y el doctor Ercilio Vento Canosa, Historiador de la Ciudad, devino especial tributo a Antonio Guiteras Holmes a 120 años de su natalicio, en predios del monumento erigido cerca del Morrillo, lugar que lleva en sí la huella del joven revolucionario.



Durante el diálogo, también acompañado y guiado por Yannara Concepción Domínguez, primera secretaria del Comité Municipal del Partido Comunista de Cuba en Matanzas, y Leidanys Mejía, miembro del Comité Provincial de la Unión de Jóvenes Comunistas, resaltó la necesidad de mantener vivo el legado de Guiteras desde el quehacer diario.



El nombre del fundador de la Joven Cuba, figura en esta ciudad sello impregnado en instituciones como el Instituto Politécnico, la Central Termoeléctrica, el Hospital Psiquiátrico y el puente conocido como de Canímar, por lo que recordar en la urbe su trayectoria supone un deber.





En conversación con la Agencia Cubana de Noticias el doctor Vento Canosa refirió que la principal tarea de esta generación de cubanos resulta apropiarse del antimperialismo sembrado en el corazón de Guiteras.



Ese amor a la Patria no se aprende como una consigna, lo verdaderamente importante radica en llevarla en el corazón y creer en ella, eso es lo que salva a la Patria, reflexionó Vento Canosa en medio del difícil contexto que atraviesa la Isla.

Hacia el monumento que enaltece la valentía de un joven revolucionario arrancado de la vida con tan solo 28 años de edad, descendieron integrantes de la Federación Estudiantil Universitaria, la Federación de Estudiantes de la Enseñanza Media y la Unión de jóvenes Comunistas junto a las principales autoridades políticas y gubernamentales.



Cómplice del entusiasmo propio de la juventud, la Universidad de Matanzas devino sitio para acampar el viernes último y fomentar el intercambio entre las organizaciones estudiantiles, así como también, enriquecer el conocimiento de la historia.

