La innovación en sectores estratégicos como la Salud, el Deporte y el Turismo distingue el trabajo del Parque Científico Tecnológico de Matanzas, que apuesta por la investigación, las alianzas con universidades y la aplicación de tecnologías avanzadas para impulsar el desarrollo económico y social.

Seis años después de su creación, la institución consolida su propósito de convertir el conocimiento en soluciones concretas para la sociedad. Desde la investigación y la innovación, impulsa proyectos que abarcan sectores estratégicos como la Salud, el Deporte, el Turismo y la Digitalización, con la mirada puesta en las necesidades actuales de Cuba.

Para Miguel Ángel García, director de Logística y fundador de la entidad, celebrar este sexto aniversario representa un motivo de especial significación para el colectivo.

«Para mí, como fundador, ha constituido un gran privilegio ser parte de este centro y de su colectivo de trabajadores», expresó, al tiempo que destacó la importancia de los resultados y el avance hacia metas cada vez mayores, con un impacto creciente en el país.

Entre las iniciativas que reflejan ese propósito figuran proyectos vinculados al bienestar social, la inteligencia deportiva, la tecnología aditiva y los sistemas de gestión e información, concebidos para aportar respuestas desde la ciencia y la innovación.

CIENCIA QUE ENCUENTRA APLICACIONES

Durante el último año, uno de los avances más significativos corresponde al desarrollo de tecnologías aditivas para la salud. Así lo explicó Leydis Pestana Morales, directora de Investigación y Desarrollo (I+D), quien destacó los progresos en la impresión de estructuras tridimensionales destinadas a aplicaciones de ingeniería tisular mediante materiales biodegradables.

Los ensayos realizados en la Universidad McMaster, de Canadá, demostraron la biocompatibilidad de los materiales estudiados, al no presentar toxicidad para las células, resultado que fortalece sus posibilidades de aplicación en futuros implantes.

Asimismo, el equipo avanzó en la elaboración de plantillas para intervenciones de alta complejidad y en el desarrollo de prótesis craneales que ya cuentan con experiencias de aplicación en pacientes, con resultados positivos.

La manufactura avanzada también ocupa un espacio importante en las investigaciones, mediante estudios sobre tratamientos térmicos y su influencia en la resistencia de estructuras porosas.

Otro de los campos donde el Parque muestra resultados es el deporte. La Suite de Inteligencia Deportiva, desarrollada junto al Centro de Investigaciones del Deporte Cubano y la empresa XETID, incorpora herramientas de inteligencia artificial y análisis de datos para gestionar indicadores relacionados con la preparación y el rendimiento de los atletas.

La plataforma integra información de disciplinas como boxeo, judo, béisbol, baloncesto y atletismo, además de facilitar el análisis de los principales adversarios y el seguimiento de las condiciones físicas de los deportistas.

A este trabajo se suma el desarrollo de la aplicación Strike Zone para el béisbol y la próxima inauguración de la Sala Situacional del Deporte Cubano, un espacio destinado al monitoreo de indicadores y al apoyo de la toma de decisiones mediante información actualizada.

La investigación también explora nuevas posibilidades con la dermatoglifia, una línea que utiliza el análisis de las huellas digitales para contribuir a la identificación de talentos y la evaluación de deportistas.

ALIANZAS QUE MULTIPLICAN EL CONOCIMIENTO

La articulación con las universidades constituye otra de las fortalezas del Parque Científico Tecnológico de Matanzas. Más allá de los convenios institucionales, el trabajo se concreta mediante equipos multidisciplinarios que integran investigadores, profesores, estudiantes y especialistas de diferentes entidades.

Según Leydis Pestana Morales, esta colaboración permite desarrollar soluciones, formar capacidades y validar resultados científicos.

Entre las experiencias sobresale el vínculo con la Universidad de Matanzas, donde se han impartido capacitaciones sobre el uso responsable y efectivo de la inteligencia artificial a directivos, profesores, investigadores y estudiantes de posgrado.

También destaca la colaboración con la Universidad de Ciencias Informáticas en el desarrollo de aplicaciones y en el proyecto de dermatoglifia, así como con la Universidad McMaster, de Canadá, en las investigaciones sobre materiales biodegradables para aplicaciones en salud.

Por su parte, Diego Vladimir Castilla Cabrera, presidente del Parque, resaltó el alcance de los proyectos que articulan el conocimiento universitario con las necesidades de diferentes sectores.

En el ámbito de la salud mencionó el desarrollo de una solución informática asistida por inteligencia artificial para identificar nódulos tiroideos malignos, iniciativa que involucra al Hospital Militar de Matanzas y a la Universidad de Ciencias Informáticas, cuya conclusión está prevista para 2027.

TURISMO INTELIGENTE Y RECUPERACIÓN DEL PATRIMONIO

La innovación también encuentra espacio en el sector turístico. El proyecto Varadero Destino Turístico Inteligente constituye una de las principales apuestas de la institución en esta área.

Como resultado del trabajo realizado, se ha logrado cumplir el 20 % de los indicadores de la metodología, mientras se proyecta que para 2027 Varadero pueda incorporarse a la red internacional de destinos turísticos inteligentes de Latinoamérica.

En correspondencia con ese propósito, avanza la preparación de una oficina inteligente del destino, que contará con personal especializado en el análisis de información y la gestión de indicadores para contribuir a la toma de decisiones.

Otra iniciativa de gran alcance es la recuperación del balneario de San Miguel de los Baños, en el municipio de Jovellanos, a partir del aprovechamiento de sus aguas minero-medicinales y de una infraestructura histórica actualmente en abandono.

La propuesta se divide en dos etapas. La primera comprende la instalación y puesta en marcha de una moderna planta embotelladora de agua para su comercialización en los mercados nacional y extranjero. Posteriormente, los ingresos generados permitirían recuperar el Gran Hotel Balneario y desarrollar nuevamente un polo de turismo de salud.

La iniciativa pretende generar divisas, dinamizar la economía local y contribuir a mejorar la calidad de vida de la población. También prevé el empleo de fuentes renovables de energía y un programa permanente de monitoreo de la calidad de las aguas.

DESAFÍOS Y ASPIRACIONES

A seis años de su fundación, el Parque Científico Tecnológico de Matanzas reconoce que todavía existen importantes desafíos. Entre ellos figuran incrementar la ejecución de proyectos capaces de generar ingresos en divisas, incorporar de manera efectiva las 176 transformaciones económicas y sociales aprobadas en el país y ampliar la participación de profesionales y emprendedores en el desarrollo de nuevos servicios y soluciones.

La medición del impacto científico, tecnológico, ambiental y social de sus proyectos, así como la participación en eventos científicos y de negocios, forman parte de las acciones dirigidas a ampliar las alianzas y promover los resultados de la institución.

En este aniversario el reto del colectivo laboral de esta importante institución consiste en seguir creciendo, fortalecer las capacidades y aprovechar las oportunidades que ofrece la cooperación nacional e internacional.

Más que una fecha conmemorativa, representa la consolidación de una apuesta por conectar la investigación con las necesidades reales del país. Desde Matanzas, el Parque Científico Tecnológico continúa demostrando que la ciencia puede convertirse en innovación, la innovación en desarrollo y el conocimiento en una herramienta para transformar la sociedad.