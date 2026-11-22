Hasta el policlínico Octavio de la Concepción y la Pedraja, en el poblado de Alacranes, en el sureño municipio matancero de Unión de Reyes llegaron directivos de Salud para ofrecer seguimiento a la calidad del servicio de Ozonoterapia de este centro.

Su director, Raidel Alejandro Sotés Carrera, constató la atención que brindan los profesionales, tanto a la población adulta como Infantil.

Así mismo, Sotés Carrera chequeó el funcionamiento de este servicio, tan importante, como una de las alternativas que desarrollan para brindar una atención de calidad a cada paciente que llega a la consulta.

La ozonoterapia es respaldada con el cambio de matriz energética, que resulta un beneficio ante las interrupciones del servicio eléctrico, de esta manera se puede continuar con el desarrollo de esta consulta sin contratiempos.

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