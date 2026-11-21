Estudiantes de primer año de la Universidad de Matanzas firmaron este viernes 20 de noviembre su compromiso con las Milicias de Tropas Territoriales (MTT).

Con ese acto comenzó el Bastión Estudiantil 2026. Los nuevos milicianos ratificaron su vocación patriótica y su disposición de defender la patria.

El momento lo exige. Las medidas de la administración norteamericana castigan al pueblo cubano y endurecen el escenario.

Alexandra González Espinoza, presidenta de la Federación Estudiantil Universitaria (FEU), dio a conocer el plan de actividades y las misiones de la comunidad universitaria.

Los jóvenes recibieron clases combinadas de preparación militar. Después practicaron en un ejercicio integral de Defensa Civil y de defensa territorial.

Al cierre de la jornada, oficiales de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) impartieron conferencias sobre táctica, estrategia y preparación combativa. Estudiantes y profesores escucharon con atención.

La preparación unió aulas, campo y estudio en una misma experiencia.

La asistencia fue menor. El centro trabaja por bloques: tercer y cuarto año permanecen en la universidad, y primero y segundo estudian desde sus localidades. Solo el municipio de Matanzas se reunió en el recinto.

Entre los presentes estaba la profesora Marilyn Mantilla Hereira, guía de un grupo de primer año de Contabilidad, curso por encuentro, de la Facultad de Ciencias Económicas.

«Impresionante todo lo que hemos visto, muy bonito ver a los jóvenes en esa actividad», dijo. «Nos hace sentir seguros de que tenemos el futuro en camino».

Para ella, el mayor mérito está en los muchachos. Destacó su participación en las actividades militares y su profesionalidad. Actúan, según sus palabras, como personas con experiencia de guerra.

También valoró el ejemplo de los jefes. Vio oficiales jóvenes al frente, algunos con grados de coronel y edades entre 40 y 50 años.

La profesora no se queda atrás. «Ya nosotros tenemos 60 y pico, pero estamos aquí también en la trinchera», afirmó.

Su voz cambia al hablar de la guerra. Angola y Etiopía forman parte de la memoria de muchos cubanos. Allí se conocieron los cohetes lanzadores. Allí se aprendió una lección.»Una guerra es la que hay que evitar», sostuvo.

Durante el simulacro, un estudiante le dijo algo a su lado. «Imagínese si realmente lo estuviéramos viviendo». Ella respondió con otra imagen.

Algunas personas mayores repiten una idea peligrosa: la guerra dura poco y luego se vive bien. Marilyn la rechaza.

«La guerra es un ratico quizás, pero puedes perder una familia tuya. No la queremos».

Por eso insiste en seguir con los bastiones. Pide más ánimo y más preparación para los jóvenes.

Habla también con sinceridad. Se confiesa temerosa de los ruidos y de las imágenes de un conflicto. Los estudiantes sienten lo mismo.

Justo ahí ve el valor del simulacro. Permite imaginar, ver y comprender lo que una guerra puede traer.

«Cuanto más preparados estemos, menos daño nos pueden hacer», resumió.

Su mensaje cabe en dos palabras: «mucha preparación».

La jornada dejó una enseñanza clara. Un pueblo preparado disuade, protege y resiste.

En tiempos de presiones y amenazas, el Bastión deja de ser un ejercicio. Se convierte en una escuela de responsabilidad.

Para muchos jóvenes, este fue el primer paso en la formación militar. También fue un paso en su formación ciudadana.

Cada firma representa una decisión personal ante el futuro del país.

Cada nuevo miliciano suma voluntad a la seguridad y a la soberanía nacional.

Los estudiantes de la Universidad de Matanzas reafirmaron una convicción profunda: defender a Cuba al precio que sea necesario.

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