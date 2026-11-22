Los Piratas de la Isla de la Juventud derrotaron 9-6 a los Cocodrilos de Matanzas en el cuarto juego de la subserie. El choque se jugó en el estadio Cristóbal Labra.

Los yumurinos dejaron la cuenta en 21 victorias y 15 derrotas. Aun así, conservan la segunda posición de la zona occidental.

El peso de la derrota cayó sobre el cuerpo de lanzadores. Los isleños sumaron nueve carreras limpias frente a cinco serpentineros matanceros.

Yoennis Yera abrió con cinco entradas. Permitió cinco imparables, ponchó a cuatro y regaló dos bases y cargó con dos anotaciones limpias.

Dueñas, del béisbol chino al box del Victoria de Girón

Jean C. Lorenzo trabajó un inning y toleró otras dos carreras. Luis M. Hernández sufrió más en 0.2 entradas, con tres hits y tres anotaciones limpias.

Charly Fumero regalo tres boletos sin sacar un out y le anotaron otras dos.

Jorge Isbel Blanco puso orden. Lanzó 2.1 entradas sin carreras, con dos hits y un ponche. Su labor mantuvo vivo el desafío y dio aire a la ofensiva.

Los Cocodrilos conectaron 12 hits y anotaron seis veces.

Anthony Navarro fue el más encendido. Bateó de 5-3, con triple y dos remolcadas.

Brayan Peña impulsó otras dos carreras con un hit y dos boletos.Adrián Pérez y José Noroña aportaron dos imparables cada uno. Dayan Ibáñez también conectó dos y cruzó el plato en dos ocasiones. José Prens añadió un triple.

Yoandry Jiménez se fue en blanco en cinco turnos. Eduardo Blanco tampoco conectó hit.

Matanzas buscará levantar el ánimo en el próximo compromiso. El equipo conserva su lugar en la zona y tiene aún mucho por pelear.