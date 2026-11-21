En 28 años y casi seis meses, Antonio Guiteras Holmes experimentó una intensa vida revolucionaria con una obra que, aunque malograda, poseyó una visión extraordinaria para su época.

Nació el 22 de noviembre de 1906 en Pensilvania, Estados Unidos, y murió asesinado en el Morillo, Matanzas, el 8 de mayo de 1935, junto a otro mártir internacionalista latinoamericano, el venezolano Carlos Aponte, lugarteniente de Augusto César Sandino durante la gesta por la liberación de Nicaragua.

A los siete años, Guiteras llegó a Cuba y en las aulas del bachillerato comenzó su actividad revolucionaria, mucho más notable en la Universidad de La Habana, en la cual cursó la carrera de Doctor en Farmacia.

En agosto de 1933, durante la huelga general que derrocó al régimen del tirano Gerardo Machado, era ya un líder de profundas convicciones políticas; formó parte del gobierno y aplicó medidas de gran impacto social, jornada laboral de ocho horas en la industria azucarera, la libre sindicalización y la rebaja de precio de artículos de primera necesidad, entre otras.

Una de sus hazañas derivó de la nacionalización de la mal llamada Compañía Cubana de Electricidad, perteneciente al monopolio estadounidense Electric Bond and Share. Guiteras fue adalid de las luchas revolucionarias y antiimperialistas en la década de los años 30 del siglo XX, uno de los pilares del socialismo cubano y figura imprescindible para comprender la naturaleza y peculiaridad de la Revolución de 1959.

Su “socialismo insurreccional” emergió del conocimiento de la cultura nacional, de la influencia de sectores revolucionarios, del análisis de la realidad y de las experiencias de liberación de los pueblos latinoamericanos.

Una incesante labor antimachadista desplegada en la oriental ciudad de Holguín, junto a una organización creada por él, la Unión Revolucionaria –con posterioridad nombrada Revolucionarios de Cuba- se extendió a casi todo el país y pasó a ser tan conocido que lo llamaron a formar parte del presunto gobierno provisional revolucionario de Ramón Grau San Martín a partir de septiembre de 1933, el llamado “gobierno de los 100 días”.

El líder progresista pensaba que la vía armada resultaba la adecuada y única para la revolución social, de ahí que consultó aquella propuesta con los otros directivos de su organización que le aconsejaron aceptar el ofrecimiento.

Así el admirado y querido luchador revolucionario, ocupó la Secretaría de Gobernación el 10 de septiembre de 1933 y el 15 de ese mes la de Guerra y Marina, con el único objeto de utilizar los altos cargos para trabajar por la Revolución social. Empero un golpe de Estado, en enero de 1934, orquestado por Estados Unidos y la oligarquía cubana, sacó del poder al gobierno de Grau San Martín; y Guiteras confirmó que con las armas solo era posible alcanzar un cambio radical y la Revolución social.

Perseguido por el ejército que dirigía el traidor Fulgencio Batista, el líder revolucionario y sus seguidores organizaron una salida desde Matanzas hacia México en el yate “Amalia”. Fue entonces cuando en el intento perdió la vida.

Fidel se refirió a Guiteras del siguiente modo: “… quiso lo que nosotros queremos y cayó antes de lograrlo… comenzó a hacer lo que estamos haciendo hoy… combatió contra los mismos males que nosotros estamos combatiendo hoy… luchó contra el mismo tirano sanguinario contra quien luchamos nosotros después… cayó víctima de las mismas balas homicidas que privaron de la vida a tantos compañeros nuestros… fueron hombres del mismo uniforme los que asesinaron a Guiteras y después a miles de cubanos”.

La premonitoria visión de Antonio Guiteras sobre la llegada de una revolución socialista, mantuvo vivo su perseverante esfuerzo para preparar las condiciones de su triunfo y en uno de sus discursos apuntó: “(…) la época nueva llama a la puerta. Lo que va a ocurrir es inevitable (…) Solo el revestimiento externo de intereses extranjerizos cohíbe ya el libre juego de la nacionalidad cubana que —como cisne al instante de nacer— no necesita otra audacia que moverse para ver rodar hecho pedazos el cascarón opresor”.

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