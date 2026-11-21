Desde el triunfo de la revolución en 1959, Cuba ha hecho del apoyo a los pueblos que luchan por su emancipación el pilar de su política exterior, brindando una ayuda constante a las naciones del Sur y a los movimientos independentistas de todo el mundo.

Tras romper las cadenas de la dominación neocolonial mediante el derrocamiento de la dictadura de Fulgencio Batista, Fidel Castro convirtió el internacionalismo, es decir, el apoyo concreto a las causas justas, en una prioridad nacional. A pesar de su modesta extensión territorial y sus limitados recursos, pese al estado de sitio económico impuesto por Washington desde 1960, Cuba nunca ha faltado a su deber de solidaridad.

Cuba fue el primer país del continente americano en reconocer a la República Popular China en 1960, rompiendo así el aislamiento diplomático de Pekín impuesto por Estados Unidos en el hemisferio occidental. Ese mismo año, La Habana instó a la Asamblea General de Naciones Unidas a abrir sus puertas a los representantes legítimos del pueblo chino, rechazando al régimen títere de Chiang Kai-shek. Diez años después, a partir de 1970, Canadá y Chile, así como otros países del continente, seguirían el camino trazado por la isla, reconociendo oficialmente la legitimidad de la revolución de Mao Zedong. Así, desde los primeros momentos, la isla caribeña, pese a las múltiples presiones, expresó su amistad hacia la China popular.

Opuesta por principio al colonialismo, La Habana brindó inmediatamente su apoyo a la causa de la independencia de Argelia desde 1959, manifestando ante Naciones Unidas su rechazo al sometimiento del país más extenso de África por parte de la Francia colonial. En 1961, Cuba fue el primer país del continente americano en reconocer oficialmente al gobierno provisional de la República argelina. Ese mismo año, la isla envió un importante cargamento de armas a los muyahidines del Frente de Liberación Nacional y acogió en su territorio a combatientes heridos y huérfanos de guerra. En 1963, tras la invasión de Argelia por Marruecos, Cuba envió a sus mejores tropas para repeler la agresión armada, contribuyendo así a preservar la integridad territorial del país. También en 1963, la revolución cubana envió su primera brigada médica a Argelia para atender a una población que había sufrido 132 años de opresión colonial.

En 1975, cuando Angola apenas acababa de conquistar su independencia, la Sudáfrica del apartheid invadió el país con el objetivo de derrocar al MPLA e instalar en el poder a un régimen a su servicio. Ante el llamado urgente de Agostinho Neto, Fidel Castro puso en marcha la Operación Carlota, enviando a varias decenas de miles de combatientes experimentados para repeler la agresión e inflirgir a las tropas supremacistas su primera derrota en suelo africano, resquebrajando de manera irreversible el mito de la invencibilidad del ejército blanco. En 1988, la decisiva batalla de Cuito Cuanavale, protagonizada por los cubanos, asestó el golpe de gracia al régimen racista de Pretoria y desembocó en la independencia del África austral y el derrumbe del apartheid, abriendo el camino hacia la liberación de Nelson Mandela y del pueblo sudafricano.

Durante décadas, Cuba fue tierra de asilo para numerosos militantes que huían de las persecuciones de las dictaduras militares latinoamericanas respaldadas por Estados Unidos. La isla acogió a miles de refugiados políticos, procedentes especialmente de Chile, Argentina, Uruguay, Brasil, Paraguay, Bolivia, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Haití y República Dominicana. Todos ellos encontraron protección en la isla revolucionaria que les proporcionó vivienda, trabajo y acceso a la educación y la salud.

Por último, desde 1959, Cuba ha formado a decenas de miles de profesionales extranjeros, entre ellos médicos, ingenieros, docentes y técnicos, procedentes de todos los continentes. Cuba también ha brindado asistencia sanitaria en 165 países, movilizando en total a más de 600 mil profesionales de la salud que han atendido a cerca de dos mil millones de personas y salvado millones de vidas. Todavía hoy, numerosos países del tercer mundo, así como naciones desarrolladas como Italia, se benefician de la cooperación médica cubana, que resulta decisiva para preservar los sistemas de salud y proteger a las poblaciones. En momentos en que los tambores de guerra resuenan por todas partes, causando decenas de miles de víctimas inocentes, particularmente en Gaza, donde sigue perpetrándose un genocidio, Cuba continúa salvando vidas humanas.

Sin embargo, desde hace más de seis décadas, el pueblo cubano sufre un implacable estado de sitio económico impuesto por Estados Unidos, que constituye la principal causa de sus sufrimientos, la mayor vulneración de sus derechos humanos y el principal obstáculo para su desarrollo. Desde el regreso de la administración Trump al poder en 2025, la isla atraviesa momentos críticos debido a la imposición de un bloqueo energético medieval y a la multiplicación de medidas coercitivas unilaterales que han provocado una crisis humanitaria sin precedente.

La Cuba revolucionaria, tan generosa con el resto del mundo, enfrenta hoy una amenaza existencial, sin recibir un apoyo a la altura de la solidaridad que ha demostrado durante décadas. Los numerosos países amigos con los que cuenta la isla en todo el mundo –en particular los más poderosos– deben acudir en auxilio del pueblo cubano, en nombre del sagrado principio de gratitud.

(Tomado de La Jornada)

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