Lorenzo Prieto desnuda su obra en La guillotina

“Cada obra de arte es hija de su tiempo y, a menudo, madre de nuestros sentimientos”.

La más reciente entrega de La guillotina, espacio del comité provincial de la Uneac en Matanzas dedicado a la crítica cultural, este martes tuvo como invitado al artista de la plástica matancero Lorenzo Prieto.

“Me he sentido súper bien en La guillotina, como en familia, con un grupo de amigos que nos conocemos desde hace mucho tiempo. Fue muy ameno, muy orgánico, muy natural.

“No hay que ensayar nada, no hay que practicar nada, es algo que vivimos cada día, es algo que conocemos, que estamos seguros de lo que podemos responder”.

Durante la jornada vespertina el joven artista ofreció detalles acerca del desarrollo de su corta, pero prometedora carrera, al tiempo que valoró diferentes procesos y fenómenos relacionados con el arte y su interacción con los tiempos y sus circunstancias, con lo social y lo económico.

“Dialogamos sobre temas desde mis inicios y como empecé en este camino de las artes plásticas, cómo me fui imponiendo en el gremio, en salones, con reconocimientos, con premios.

“Abordamos aspectos muy puntuales de mi trabajo, las características que distinguen la obra que he desarrollado, una crítica hacia el contexto cubano y cerrando cómo se avizora el futuro del arte cubano y cómo se proyecta hacia el mundo. Son preguntas muy aterrizadas en la realidad que vivimos los artistas”.

Las texturas y monocromías son algunas de las características que marcan el sello de Lorenzo Prieto. Desde una interpretación atrevida, necesaria y consecuente, el también restaurador nos plantea un discurso visual crítico e incisivo sobre la Cuba de hoy, a partir de tonos oscuros, lúgubres con los que usa el paisaje urbano de la ciudad de Matanzas como metáfora de la realidad social.

Desde la Oficina del Conservador de la Ciudad, en el estudio que comparte con Adrián Gómez Sancho, Prieto García ya se adentra en nuevos proyectos. “Me encuentro ahora mismo trabajando en mi próxima muestra personal. Se titulará Obeliscos. Lo mismo es un obelisco que señala un hecho o un personaje histórico, que el que describe esta realidad nuestra, la que vivimos ahora mismo que se va a volver histórica.

“Hago esas metáforas con elementos muy reconocibles dentro de la ciudad, muy cotidianos, que tienen una carga semántica importante porque son grandes símbolos dentro de la ciudad matancera y también dentro de nuestro país.

“Utilizo elementos que se elevan, que tienen una posición vertical para transformarlo de cierta forma en obelisco que apunta a esta realidad que nos hiere y nos lacera”.

Lorenzo Prieto García estudió en la Escuela Profesional de Arte de Matanzas. Ha obtenido, entre otros, el Premio del Salón de Artes Visuales José Ramón Fundora, convocado por el comité provincial de la Uneac en Matanzas, el Premio del Salón Riberas, de la Acaa, y reconocimientos en los salones Roberto Diago Querol y el de Paisajes Leopoldo Romañach. En el año 2025 mereció una residencia temporal del Centro Nacional para el Desarrollo de las Artes Visuales. (Edición web: Miguel Márquez Díaz)

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