En Matanzas procurarán miradas al teatro de José Jacinto Milanés

Miradas a la impronta de José Jacinto Milanés como autor de obras de teatro procurarán intelectuales de Matanzas, el venidero día 12, como parte de la jornada que ronda el anuncio del Premio Literario que cada año se entrega en noviembre, para evocar al destacado bardo románico del siglo XIX.

Ulises Rodríguez Febles, director de la Casa de la Memoria Escénica, adelantó que la institución, en coordinación con el Centro Provincial del Libro y la Literatura en Matanzas y la Unión de Escritores y Artistas de Cuba (Uneac) en el territorio, aunarán esfuerzos para propiciar el homenaje al escritor con huella profunda en la matanceridad.

Durante la jornada prevista el jueves venidero, el panel «Leer a Milanés: El Mirón Cubano, Ojo a la finca y El Conde Alarcos» contará con la participación de Pablo G. Lleonart, Alfredo Zaldívar Muñoa, Dailenis Torres, Miriam Muñoz Benítez, y también de Rodríguez Febles.

Escultura de José Jacinto Milanés. Foto- Tomada de X

Se anuncia además para la ocasión prevista en la Sala Estorino, una lectura por Teatro de Las Estaciones, de fragmentos de «Feminicidio», de Ulises Rodríguez Febles, merecedor con dicha obra de la Beca Santa Camila de la Habana Vieja, 2025 de la Uneac.

Visibilizar la arista creativa de Milanés vinculada a las artes escénicas contribuye a homenajear al escritor por la diversidad de sus aportes a la cultura cubana, y mantenerlo presente a 163 años de su deceso en la urbe de ríos y puentes, ciudad que lo reverencia y evoca.

En https://www.radio26.cu se informa que en homenaje al reconocido escritor matancero, cuya fecha de fallecimiento se conmemora el 14 de noviembre, se convocó en Matanzas al Premio José Jacinto Milanés 2026, en el género de poesía, y la fecha de admisión venció el día 30 de octubre último para dar a conocer los resultados en noviembre actual.