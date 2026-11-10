Diseñador matancero representa a Cuba en la Exposición Global de Seda Tailandesa

El diseñador y artesano matancero Alexander Rodríguez Castellanos fue seleccionado entre cien creadores para representar a Cuba en la Exposición Global de Seda Tailandesa 2026, donde presentó una bata cubana confeccionada con seda tailandesa y fibras locales de la isla.

La pieza se exhibió en el Centro de Convenciones Siam Paragon, en Bangkok, como parte de las actividades colaterales de las reuniones anuales del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, celebradas en esa ciudad.

“Es un inmenso honor para mí y una satisfacción haber sido seleccionado entre los cien diseñadores que participan en la Exposición Global de Seda Tailandesa”, expresó Rodríguez Castellanos.

El diseño combina un 50 % de seda tailandesa con un 50 % de fibras cubanas. Inspirada en la bata cubana, la propuesta reinterpreta esta prenda tradicional y establece un diálogo entre la identidad del vestir nacional y la maestría artesanal de ambos países. Explicó el creador, que su trabajo busca resaltar la cultura y la tradición artesanal cubanas mediante una mirada contemporánea.

La exposición agrupa a diseñadores de los cinco continentes y es organizada por la Asociación para la Promoción de la Seda y la Cultura Tailandesas, en colaboración con el Ministerio de Cultura de ese país. Tras su presentación en Bangkok, las piezas itinerarán por varias ciudades de Tailandia, como parte de las iniciativas para promover la seda tailandesa y el intercambio cultural.

Rodríguez Castellanos, merecedor en 2024 de una mención a su trayectoria durante la primera edición del Premio Iberoamericano de Textil y Cestería, realizado en Cuenca, Ecuador, y, en 2025, del segundo lugar en la Bienal de la Biodiversidad de Cali, ya había participado en otras exposiciones de esta índole en Tailandia.

“Es una experiencia maravillosa que honra mi trayectoria como diseñador textil y, por supuesto, me siento muy feliz de que nuestro país haya estado representado en este importante evento del diseño y la moda internacional”, afirmó.

La exhibición de la bata cubana, junto a propuestas de diseñadores de todo el mundo contribuye a dar visibilidad a la moda nacional y a compartir la identidad cultural de la isla en un espacio internacional.

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