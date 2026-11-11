Conformat de Matanzas proyecta producir más de 150 000 cilindros en 2027

La Empresa de Conformación de Metales Noel Fernández (Conformat), de Matanzas, ha logrado revertir su compleja situación económica, garantizar la continuidad de sus producciones y trazar ambiciosas metas de crecimiento, gracias a la implementación de las nuevas facultades que otorgan las 176 medidas de las Transformaciones Económicas y Sociales.

El director general de la entidad, Pedro Llerena Rivero, explicó que la industria arrastraba un problema estructural ya que el 90% de la materia prima para su producción principal —los cilindros de gas— era importada. Ante la necesidad de financiamiento, la empresa apostó por la autonomía financiera mediante la vinculación con formas de gestión no estatal.

«Se firmó , en un primer momento, un contrato de cooperación, es decir, una producción cooperada, donde ambas partes aportaron un nivel de materias primas, y por ahí se reanimó la producción principal […] y empezamos a generar ingresos en divisas», detalló.

Foto: Noryis

Esta estrategia, que ya suma más de cuatro formas productivas privadas trabajando de conjunto con la entidad, ha permitido que la empresa no solo se mantenga operativa, sino que hoy goce de una sólida salud financiera. «Hoy podemos decir que la empresa tiene autonomía. Ya estamos financiando casi la totalidad del primer trimestre del año próximo, con materia prima ya importada por los ingresos que hemos tenido», subrayó Llerena Rivero.

El directivo precisó que, de esta materia prima importada, más del 30 por ciento se destina a la producción nacional, mientras que el resto garantiza los ingresos en divisas. Asimismo, el modelo ha permitido autofinanciar el combustible, los consumibles y los aseguramientos necesarios para mantener la producción de forma ininterrumpida.

La reactivación no se limita a los cilindros. Conformat ha logrado rescatar otras líneas como las tejas acanaladas —cubiertas para techos—, que se venden en moneda nacional y en divisas. Paralelamente, la empresa ha desarrollado una estrategia de economía circular basada en la recuperación de metales a partir de desechos. Esta práctica no solo genera ingresos considerables, sino que permite fabricar productos de alta demanda popular como fogones, rejas, camas y hornillas.

Con las finanzas saneadas, la entidad proyecta un salto productivo para el próximo año. «Objetivamente, queremos el año que viene hacer más de 150 000 cilindros, y hay firmado un contrato sobre los 100 000 cilindros ya previsto en esa modalidad. Eso es un alto financiamiento en divisas», anunció el director general.

En consonancia con las nuevas medidas, Conformat trabaja en tres contratos de arrendamiento con producción cooperada y ya analiza un proyecto de asociación industrial para diversificar sus producciones. Además, se encuentra inmersa en el proceso para convertirse en una de las primeras sociedades mercantiles de Matanzas. «Tenemos la intención, revisando la escritura, haciendo el avalúo. Hay algunos accionistas interesados en la empresa […] y podemos crecer en eso», afirmó.

El directivo destacó la proactividad de la empresa, que ha participado en ferias y eventos, e incluso ha viajado hasta Santiago de Cuba en busca de inversionistas. «Hemos tenido mucha iniciativa desde la empresa; si no, estuviéramos en cero, paralizados», reflexionó. Como muestra de esta diversificación, mencionó la construcción de viviendas a partir de contenedores.

En cuanto al bienestar de los trabajadores, Llerena Rivero informó que actualmente el salario medio, incluyendo utilidades, ronda los 14 000 pesos. Para el próximo año, la propuesta es superar esta cifra con un salario mínimo de 25 000 pesos y un máximo de 60 000.

Con estos resultados, Conformat se erige como un ejemplo práctico de cómo la flexibilización económica y la búsqueda de nuevas alianzas pueden sacar a una empresa estatal de la parálisis y proyectarla hacia el desarrollo, garantizando al mismo tiempo bienes esenciales para la población y mejores condiciones de vida para sus trabajadores.