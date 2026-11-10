La solidaridad llega lejos

Gracias a la gestión de la Asociación Francesa Cuba Linda, un nuevo donativo de insumos y medicamentos acaba de llegar al policlínico Celia Sánchez Manduley, institución sanitaria en el sureño municipio matancero de la Ciénaga de Zapata.

“Este gesto reafirma el compromiso de quienes, desde el exterior, tienden puentes de ayuda para nuestro sistema de salud. Es solidaridad que se convierte en salud y energía”, publicó en su perfil de la red social Facebook la Dirección Municipal de Salud en ese cenaguero territorio. Con la misma gratitud por ese gesto, se acogió también el financiamiento para la adquisición de un kit solar, destinado a garantizar la vitalidad del servicio de estomatología.

Los dineros, precisó el post, ya están en manos de la “compañera Libbys Delgado Reyes, representante de la asociación en la comunidad, quien además tendrá la responsabilidad de coordinar los servicios de la Mipyme encargada de la instalación del kit solar fotovoltaico”.

Agrega la nota que “los visitantes pudieron apreciar la puesta en marcha de los servicios del Laboratorio Clínico y Suma, respectivamente, así como también el de ultrasonido de altas prestaciones, para la sostenibilidad del Programa Materno Infantil”, producto de otro módulo de esta fuente de energía renovable.

La Dirección de Salud reconoció la postura altruista de la Asociación Francesa como “un paso más en la mejora de nuestras condiciones de trabajo y, sobre todo, en la calidad de la atención a nuestro pueblo”. “Gracias Cuba Linda por tanto amor y compromiso”, concluyó.

La solidaridad en Cuba sigue llegando a regiones tan distantes como las de la Ciénaga de Zapata, el municipio ciento por ciento obra de la Revolución, que antes de enero de 1959 tenía una tasa de mortalidad infantil de 75 por cada mil nacidos vivos, más del doble de la del país (calculada en 32,5) y por encima del 45 por ciento reportado como promedio en la provincia de Matanzas. (Juanita Perdomo)