Matanzas cae en peleado duelo ante Pinar del Río

Los Cocodrilos de Matanzas cedieron este martes en el inicio de la subserie particular frente a los Vegueros de Pinar del Río. Fue un choque dramático, sin tregua para ninguno de los dos equipos.

Al final, los visitantes se impusieron 7-5. Pinar del Río llegó a 23 victorias y siete derrotas y amplió a cuatro su ventaja sobre Matanzas. Los yumurinos se mantienen en el segundo puesto de la zona occidental.

Los locales se adelantaron en la parte baja del tercer episodio. Aníbal Medina envió la pelota más allá de la cerca del jardín izquierdo ante los lanzamientos de Frank Luis Medina.

La tropa pinareña dio vuelta al marcador en la parte alta del sexto con dos carreras, tras la salida del abridor yumurino Yoennis Yera. Los saurios respondieron con par de anotaciones en el cierre de esa misma entrada.

En el llamado inning de la suerte, los dirigidos por el experimentado Alfonso Urquiola agregaron otras dos carreras. Matanzas igualó de nuevo las acciones.

El choque llegó empatado a cinco al noveno episodio y todo quedó en manos de los relevistas. El receptor Yasiel Ajete conectó entonces un largo batazo de cuatro esquinas con un compañero en circulación y fijó el 7-5 definitivo en la pizarra del Victoria de Girón.

Yan Carlos García se acreditó el triunfo en labor de relevo. Otro Yan Carlos, de apellido Lorenzo, cargó con la derrota por Matanzas.

Sobresalió la labor de ambos abridores. El número 58 del conjunto local no concedió libertades a la ofensiva pinareña. Toleró solo dos indiscutibles, ponchó a siete rivales y no admitió carreras en cinco entradas.

Frank Luis Medina trabajó seis capítulos con dos carreras permitidas. Mostró su calidad sobre la lomita y sacó los outs importantes en cada episodio.

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Adrián Pérez sobresalió por los yumurinos con tres indiscutibles, una base por bolas y un pelotazo. Por Pinar del Río destacó Jesús Acia con par de dobles.

Mañana ambos planteles saldrán a disputar el segundo choque de la subserie a partir de la 1:30 p.m. en el estadio Victoria de Girón.