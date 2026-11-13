Julio Germán, el Gigante de Cárdenas, siembra pelota

El Gigante de Cárdenas volvió a pisar la grama del Victoria de Girón. Julio Germán Fernández, gloria del béisbol cubano y matancero, visitó el estadio este miércoles.

Llegó al parque por una razón sencilla. Los muchachos lo llamaban. Quiso ver al equipo de Pinar del Río, un conjunto de sus simpatías de siempre, y acompañar a los Cocodrilos en los desafíos de la subserie.

«Me siento muy bien», dijo con una sonrisa. «Trabajo con los muchachos en Cárdenas, en las edades de nueve y 10 años. Hoy me di una llegadita al estadio. Estoy muy contento con el rendimiento de Matanzas.»

Su confianza en los Cocodrilos es total. Los imagina de nuevo entre los grandes. «Pienso que discutirán el campeonato hasta el final, igual que el año pasado», afirmó.

En el estadio esperaba un reencuentro muy especial. Alfonso Urquiola, hoy director de los Vegueros, ocupaba el róster rival. Para Julio Germán, el mentor pinareño es mucho más que un adversario.

«Alfonso y yo nos llevamos muy bien desde el inicio de las Series Nacionales, nos conocimos entonces y la amistad creció. Es un ejemplo a seguir como jugador, como director y como persona. Siempre lo hemos querido.»

La amistad se nota en los detalles. Ambos se llaman con frecuencia. Conversan, bromean y se ríen mucho. «Hoy lo vi, lo abracé y lo besé. Él hizo igual conmigo. Eso es grande en la vida. Nunca se olvida».

Julio Germán conoce bien el camino del pelotero. Lo recorrió con bate, guante y mucha entrega. Ahora lo comparte con los más pequeños. Su receta es clara: enseñar en el terreno lo aprendido de los grandes entrenadores.

«Hace falta trabajar con atletas formados en el terreno. Un entrenador necesita haber jugado. Así se transmiten las enseñanzas de los maestros. Con ese trabajo se limpian muchas deficiencias.»

El Gigante reconoce las dificultades del trabajo en la base. Faltan implementos deportivos, pero las familias ayudan mucho. El terreno de su comunidad también necesita atención. Sin embargo, su mirada se mantiene optimista y práctica.

«Siempre existe un lugarcito sin hierba en cualquier estadio. Con una malla buscamos un espacio abierto. Allí trabajamos con el batintín y la bola bombeada. Corregimos defectos y enseñamos a correr, a fildear y a batear en la malla y en el soporte.»

Su mensaje para los colegas es sencillo: ningún obstáculo debe detener el entrenamiento. Los niños necesitan práctica constante desde temprano. Cada jornada cuenta en su formación.

El maestro mira hoy con orgullo hacia el róster de Matanzas. Siete u ocho jóvenes del equipo pasaron por sus manos. Muchos jugaron con él en la categoría juvenil, en el Palmar de Junco, apenas un año atrás.

«Yo les decía: ustedes van a llegar. Para llegar, hay que mirar bien el terreno. Hoy están aquí. Algunos viajaron al extranjero y otros compitieron en torneos internacionales. Aquel esfuerzo dio frutos.»

Cada uno de ellos lo recuerda con cariño. También recuerda él los regaños de entonces. «Les decía: esto debe hacerse así. Ellos lo hacían. Este es el resultado».

La conversación tomó un tono más sentido. Julio Germán recordó a Lázaro Junco Nenínger, fallecido este año. Ambos compartieron el terreno en tiempos gloriosos. Junco bateaba tercero. Julio Germán ocupaba el cuarto o el quinto turno. Formaron una dupla temible.

«Éramos grandes amigos. Nos llamábamos todos los días. En los momentos difíciles, Junco me daba fuerzas. Me decía: dale, grande, tú puedes. Sentía mucho cariño por mi persona. Sentí mucho su muerte.»

Pisar de nuevo el Victoria de Girón le mueve emociones encontradas. Alegría y nostalgia caminan juntas. Ve a los jóvenes en la práctica de bateo y sonríe. Recuerda entonces su propia fuerza y la de sus compañeros.

«A veces estoy contento y a veces algo triste. Veo a los muchachos batear y pienso en nosotros. Junco, Fernando y yo sacábamos la pelota por encima del techo. Hoy me siento alegre al ver a mi equipo luchando por el primer lugar.»

Julio Germán compara con respeto las épocas. Su béisbol fue fuerte y de gran calidad. El picheo tenía mucho nivel. Los bateadores abundaban. Los estadios se llenaban.

Recordó una foto reciente de Romerio Martínez en Facebook. El pelotero presumía de haber dado los jonrones más largos del Latinoamericano. Julio Germán también guarda su historia. En un festival de cuadrangulares sacó la pelota del famoso estadio capitalino.

Reconoce las limitaciones del momento actual. El país atraviesa un periodo complejo. Los jóvenes de hoy descansan en hoteles con tranquilidad, pero cuentan con menos facilidades en otros aspectos. En su época dormían en albergues, pero disfrutaban de otras ventajas. «Había peloteros, bateadores y pícheres de todo tipo», resumió.

El Gigante de Cárdenas cerró con un emotivo mensaje a sus seguidores: «Mando un saludo a mi afición. Siempre me quiso, me gritó y me aplaudió. Los quiero mucho a todos. Mi consejo es simple: lleven a sus niños a un terreno de béisbol».