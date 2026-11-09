Matanzas culmina con triunfo la serie particular ante Artemisa

Matanzas logra otra importante victoria frente a Artemisa con marcador de 4 carreras por 0 y se adjudica la subserie frente a los Cazadores, en una jornada donde una vez más los bates no fueron productivos.
Los Cocodrilos marcaron temprano en la misma primera entrada, pero la ofensiva fue silenciada por el relevista atremiseño que tuvo una excelente actuación.
Ya en las postrimerías, Andrys Pérez conectó cuadrangular con dos hombres en base, para sentenciar un partido que había transitado tranquilamente hasta ese momento.
Los nuestros contabilizaron 6 indiscutibles y 4 errores, lo cual constituye una señal de alarma para las próximas jornadas cuando enfrenten a Pinar del Río. Naykel Cruz se anotó la victoria y juego salvado para Armando Dueñas, sin dudas una combinación perfecta sobre la lomita.
Desde el martes tendrán un reto mayor ante los Vegueros, líderes de la zona occidental en estos momentos. (Edición web: Miguel Márquez Díaz)
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