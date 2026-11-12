Matanzas logra vencer a Pinar el Río y empata la subserie

En un duelo casi de play off, los Cocodrilos de Matanzas silenciaron a los Vegueros de pinar del Río, líderes de grupo con marcador de 11 carreras por 8.

Excelente trabajo monticular de Yamichel Pérez que no permitió libertades más allá del inicio del inicio del juego donde ambos conjuntos se emplearon a fondo.

La ofensiva sigue dejando mucho que desear en momentos cruciales donde la oportunidad de impulsar carreras se pierde en múltiples ocasiones.

Entre los más destacados en este acápite se encuentran Adrián Pérez, Eduardo Blanco y Anthony Navarro.

Aunque a la hora de recoger los bates el relevista Brian Cedeño se complicó permitiendo que Pinar se pegara en el marcador, finalmente logró salir victorioso ponchando al último hombre, para cerrar una jornada donde el público respondió con muchísimo apoyo en el Palacio de los Cocodrilos.

Los nuestros exhiben en estos momentos 19 victorias y 10 derrotas, e irán mañana por otro triunfo ante uno de los rivales más difíciles de esta serie. (Edición web: Miguel Márquez Díaz)

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