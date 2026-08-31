Postales Matanceras: A correr liberales…

Como parte de la tradición oral, perdura en el tiempo la frase popular: “A correr liberales del Perico”.

Recoge la historia que una noche del año 1917, afiliados al Partido Liberal, desarrollaban un mitin en el parque de la iglesia del poblado matancero de Perico.

En medio del acto proselitista, bajo amenazas de los conservadores, cayó con inusual estruendo una penca de una de las palmas del lugar. Fue entonces cuando alguien gritó la frase de retirada.

Para la fecha, el panorama político de la Cuba republicana se caldeaba. Gobernaba la nación el conservador Mario García Menocal, electo en 1913 y reelecto en 1917, aún con el alzamiento de La Chambelona en su contra. El “Mayoral de Chaparra” fue presidente hasta el año 1921.

Si bien las palmas testigos del suceso fueron derribadas al paso del huracán Michelle en el año 2001; quedó para siempre en la memoria popular “A correr liberales del Perico». (Edición web: Miguel Márquez Díaz)

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