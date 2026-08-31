Unión Eléctrica: afectación de 2410 MW

En el día de ayer se afectó el servicio de la Unión Eléctrica por déficit de capacidad durante las 24 horas y se mantuvo la afectación durante todo el horario de la madrugada. La máxima afectación por déficit de capacidad de generación en el día de ayer fue de 2296 MW a las 22:40 horas.

Situación de las unidades de generación térmica

Unidades en avería:

Unidades 5, 6 y 8 de la Termoeléctrica Máximo Gómez, en la Zona Especial del Mariel.

Unidad 2 de la Termoeléctrica Ernesto Guevara De La Serna, en Santa Cruz.

Unidad 2 de la Termoeléctrica Lidio Ramón Pérez, en Felton.

Unidad 6 de la Termoeléctrica Antonio Maceo, en Renté.

Unidades en mantenimiento:

Unidad 3 de la Termoeléctrica Ernesto Guevara De La Serna, en Santa Cruz.

Unidades 5 y 6 de la Termoeléctrica Antonio Maceo, en Renté.

Unidad 5 de la Termoeléctrica Diez de Octubre, en Nuevitas.

Energías renovables y otras fuentes

Los parques solares fotovoltaicos generaron ayer 4331 MW/hora, con una potencia máxima de 673 MW.

Generación Distribuida

Fuera de servicio 106 centrales de generación distribuida por indisponibilidad de combustible.

Fuera de servicio la Patana de Regla, Patana de Melones, Central Fuel de Mariel y Central Fuel de Moa.

Pronóstico para el horario pico

Disponibilidad en horario pico: 910 MW

910 MW Demanda máxima prevista: 3300 MW

3300 MW Afectación pronosticada: 2410 MW

(Con información de la Unión Eléctrica)

Lea también