Matanzas: donde África vive

¡Escucha! Ese sonido que viene de La Marina, de Simpson, de Pueblo Nuevo, no es cualquier cosa. Es el corazón de Matanzas latiendo en cuero y madera. Es la memoria de un continente que cruzó el mar adolorido, pero llegó con la fuerza de un orisha. Hoy es el Día de los Afrodescendientes. Y aquí, la herencia no se hereda: se baila, se lleva en el alma.

La memoria vive en La Marina, donde los niños aprenden a bailar, cantar y tocar tambores antes que a leer. Allí se enseña que su historia no empieza con la esclavitud: es respeto, tradición, amistad.

En Matanzas, tres latidos de una África que no se fue, el Castillo de San Severino, donde se guarda la memoria. La Marina es el tambor vivo. El Callejón resucita las tradiciones.

En Triunvirato Carlota convirtió el dolor en grito. Ese grito aún retumba en un museo y en el orgullo de un pueblo que no olvida.

Los tambores no callan en Jovellanos. La familia Baró custodia la cultura arará. Su tambor es legado que no se negocia.

En Unión de Reyes Malanga murió, pero su voz no. La Columbia baila y Malanga vive en cada paso.

En Agramonte La casa templo Sarabanda guarda secretos que solo los iniciados entienden.

En Perico, cantos y danzas de Sierra Leona. El tambor no miente: es herencia pura.

Colón y Martí. Allí aún bailan la macuta y el guaguancó. África no es pasado: es tambor que suena.

La afrodescendecia lleva el sabor de la memoria porque África también se come: ñame, quimbombó, maní, frijoles negros. No son ingredientes: son memoria viva. Cada plato guarda un secreto, cada ofrenda sabe a resistencia.

Ser afrodescendiente es orgullo. Es la mujer con su turbante, el niño que aprende sus raíces, el anciano que entrega la historia como tesoro.

Hoy Matanzas se viste de memoria. Mientras haya tambor, rumba, altar y niño que aprenda, África vivirá aquí.