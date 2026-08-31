Gana espacio en Matanzas el culturismo y fitness para jóvenes

El Centro Cultural Las Palmas, en Matanzas, acogió la octava edición del Festival de Culturismo y Fitness para atletas principiantes y de la categoría junior.

Un total de 26 competidores de diferentes municipios de la provincia se dieron cita en la instalación cultural para pugnar por los primeros puestos en las categorías de bikini fitness, wellness, culturismo y Men’s Physique o popularmente conocido como físico de playa.

Las lluvias habituales en esta época del año en el territorio nacional obligaron a retrasar un poco más de lo previsto la actividad, que comenzó con los atletas de la categoría junior, y abarcó a jóvenes hasta la edad de 18 años.

En la modalidad de bikini para juniors, la ganadora resultó María Carla Águila Morejón, mientras que también en la competencia entre las féminas Chalizee De la Caridad Pérez se alzó con el título entre las wellness en edad junior.

En la modalidad de culturismo para los más jóvenes, el atleta Alaín Abreu Martín consiguió el primer puesto, mientras que en la modalidad de físico de playa el galardón recayó en Victor Pérez González.

Dorian Hernández Barreto, presidente del Comité Técnico de la Asociación Cubana de Fitness y Culturismo (ACFC) en la ciudad de los puentes, comentó que, pese a las inclemencias del tiempo, resulta un motivo de regocijo para el culturismo y el fitness matancero el haber podido desarrollar el evento.

“Toca dar una felicitación a todos los atletas, entrenadores, dueños de gimnasios, que son los que hacen posible esta actividad; por primera vez en Matanzas logramos presentar siete atletas de la categoría bikini en competencia, lo que constituye un logro”.

“Desde el 2024 hemos ido creciendo progresivamente; en cada actividad que hacemos se suman más atletas y una cifra de 26 dice del embullo que hay en la provincia de Matanzas y no solo acá, sino en el resto del país donde el fitness ha tenido un bum, como se dice en el argot popular”.

La competencia continuó con el evento para principiantes donde las primera en salir fueron las mujeres de la categoría bikini hasta 1.57 donde se impuso Rosalí Rodríguez la Rosa, quien también se consagró como campeona absoluta, en el apartado de bikini, de más de 1.57, la ganadora resultó Sheila Díaz Hernández.

Chalizee De la Caridad Pérez alcanzó el primer puesto entre las Wellnes principiantes, mientras Aitana Méndez Quiñones quedó en segundo lugar en la propia categoría.

Aitana comentó que lo que la hizo inclinarse por la categoría fue el desarrollo que ha podido alcanzar en su tren superior con el paso del tiempo, a pesar de las dificultades que supone llevar una dieta.

Su entrenador, Adonis Reyes, enfatizó en que el festival para principiantes era un primer paso para romper el hielo y preparase para futuras competencias, como los campeonatos provincial y nacional así como el evento Iron Cuba.

En la rama varonil para principiantes Diego Cejas ganó la categoría de men’s Physique hasta 1.72 metros de estatura y también se erigió como monarca absoluto de físico de playa, a su vez, Yoelvis Álvarez Cuba dominó el concurso en más de 1.72.

Hamlet de León García se coronó como campeón absoluto de Culturismo, también obtuvo la distinción como mejor posador de la competición en su edición de 2026.

El evento también devino espacio propicio para reconocer a los atletas de la provincia que compitieron en la pasada edición del campeonato nacional y retador de campeones de la ACFC así como el IronCuba.

En medio de dificultades y carencias, disciplinas como el fitness y el Culturismo con fines competitivos abren un espacio para que la población pueda sumar calidad de vida y se mantenga alejada de hábitos nocivos. (Edición web: Miguel Márquez Díaz)

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