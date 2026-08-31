Con visita de Barnet, el paso de Timbalaye resaltó en Matanzas

El paso del Festival Timbalaye: La Ruta de la Rumba por esta ciudad, con la participación de Miguel Barnet, prestigioso intelectual cubano, resaltó en el panorama noticioso de Matanzas durante la más reciente semana concluida.

Timbalaye es un proyecto de cubanía, de reafirmación de nuestras raíces y Matanzas es una lugar donde la tradición se respeta, resaltó Barnet el miércoles último, quien manifestó su apoyo al evento y aseveró sentirse cómodo y muy feliz de estar en Matanzas.

La tradición no es un montón de cenizas que se sopla y se van con el viento, la tradición es un fuego que uno tiene que estar constantemente avivándolo, soplando ese fuego para que la tradición sea cada vez más grande, añadió el etnólogo y escritor en el Callejón de las Tradiciones.

Una exposición de dibujos y un libro manufacturado resaltaron como testimonios gráficos de sensibilizadores procesos educomunicativos, coordinados por integrantes de los proyectos Escaramujo y Adolescentes por Matanzas, en el Hogar de Niñas, Niños y Adolescentes sin Cuidado Parental en esta ciudad.

Haila Carrazana Horruitiner, Flavia de los Angeles Contreras Vega, Daniela Lantigua Carballo, estudiantes de Periodismo de la Universidad de Matanzas, y Karen Alcázar Noda, estudiante de Comunicación Social de la Universidad de La Habana, condujeron los procesos desde inicios del mes de julio último y cerraron el miércoles último en una dinámica y emotiva jornada.

Los procesos educomunicativos cumplimentaron un acuerdo del taller Escaramujeando Entre Libélulas, desarrollado en mayo último con la complicidad de la Red de Educadores Populares Libélulas de Matanzas, Escaramujo, el Centro Memorial Martin Luther King y la Oficina del Conservador de la Ciudad de Matanzas.

También durante la semana recién concluida destacó que niños y adolescentes convocados por Ediciones Vigía concluyeron ejemplares únicos confeccionados con «Versos sencillos» de José Martí, y dibujos inspirados en postales representativas de obras de artistas del estado norteamericano de Ohio.

Agustina Ponce Valdés, directora del sello literario que se distingue por la creación de libros manufacturados, explicó que la iniciativa se concreta a solicitud de Michael Reese, curador de arte, gran coleccionista y promotor del arte cubano en Estados Unidos.

Niños, niñas y adolescentes que participan en los talleres de diseño que efectúa la editorial se valieron de poemas de José Martí para deshatar su imaginación, y se apropiaron de obras hechas por artistas de Ohio para crear una propuesta propia y colocarla al interior de sus ejemplares únicos, argumentó Ponce Valdés. (Por: Yenli Lemus Domínguez)

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