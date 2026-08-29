En gira cultural por el centro de Cuba, artistas de Matanzas

En gira cultural, artistas de esta ciudad llegaron entre los días 24 y 28 últimos a las provincias de la región central de Cuba, dispuestos a transformar el arte en aliento para el pueblo cubano, en la amplitud del año del centenario del natalicio del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz.

Noslén González, subdirector provincial de Cultura, comentó a la Agencia Cubana de Noticias la necesidad de multiplicar la experiencia en barrios de la Atenas de Cuba, en Cienfuegos, Sancti Spíritus, Ciego de Ávila y Villa Clara, ante el difícil contexto que atraviesa la mayor de las Antillas.

La propuesta estival abrigada por combatientes del Ejército Central procuró además fortalecer vínculos con el público que a extramuros de la ciudad matancera permanece ávido de esperanzas y alegrías regaladas en forma de música, danza y colores por el Movimiento de Artistas Aficionados de Matanzas.

Llegar a las provincias centrales supone una experiencia única, pues a partir de esta iniciativa también reconocemos a nuestros artistas, por entregar siempre lo mejor desde las Casas de Cultura, la Brigada de Instructores de Arte y sobre todo entre el pueblo, enfatizó González.

Para Lourdes Arteaga Arteaga, trabajadora civil de la defensa, la gira que concluyó hoy, resulta novedosa, necesaria para rescatar la cultura y llevarla a todos los rincones del país a pesar del recrudecimiento inhumano del bloqueo económico, financiero y petrolero impuesto por el gobierno de Estados Unidos a Cuba.

Este colectivo demuestra que siempre se puede hacer cuando guía el amor y las ansias de aportar un granito de arena para llevar luz y esperanza a un pueblo, dispuesto a no rendirse jamás ante las dificultades, resaltó la espirituana acerca de la huella que dejan a su paso artistas de Matanzas.

Ustedes forman parte de ese pequeño ejército capaz de llevar luz y esperanzas, en medio de este escenario, necesitamos muchas cosas mas, la cultura en tiempos difíciles figura el motor mejor para continuar el camino entre sacrificios y retos, cultiven, amen, continúen con esta hermosa tarea, finalizó.