Circo La Rueda cierra actividades infantiles del verano

La Vigía fue el escenario elegido para la clausura de las actividades infantiles del verano. Deportes, ofertas gastronómicas y la venta de los productos naturales de belleza del proyecto Qué Negra acompañaron a las familias que se dieron cita para disfrutar de la presentación del Circo La Rueda.

El payaso Circorete, anfitrión de la jornada, guió un show de malabares, acrobacias y mucha comicidad que mantuvo atentos a grandes y pequeños. El ambiente festivo marcó el adiós a un verano lleno de propuestas para la infancia matancera.

«Verano con mi gente» se despide de los niños. El curso escolar está por comenzar y otras actividades se avecinan en los espacios culturales de la ciudad.