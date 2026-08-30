Ulises Rodríguez Febles, mención especial en certamen Iberoamericano de Dramaturgia

En vísperas del natalicio 58 del teatrista Ulises Rodríguez Febles, se realizó en España el acto de premiación del VI Certamen Iberoamericano de Dramaturgia Carlos Schwaderer 2026, en el cual el matancero alcanzó Mención Especial por su obra Cajero.

«Cómo un regalo», lo catalogó el dramaturgo, quien precisó que la ceremonia de entrega de este importante premio se efectuó en Castuera, Badajoz, durante la Feria de la Cultura en la bella ciudad turística.

Cajero se trata de una comedia que aborda la realidad de la «bancarización». El argumento se sumerge en lo absurdo de las situaciones cotidianas, creando un universo donde los personajes intentan sobrevivir a las circunstancias.Se prevé su estreno en septiembre venidero en el Teatro Sauto, Monumento Nacional, informó a la prensa el dramaturgo, escritor y director de la Casa de la Memoria Escénica.

Rodríguez Febles, quien nació en Cárdenas el 30 de septiembre de 1968, ha escrito, publicado y estrenado en su conjunto más de 30 obras teatrales, además de novelas, crónicas, artículos periodísticos y cuentos de gran aceptación por parte de los públicos de Cuba y otros países.

Destacan las obras Concierto, Premio Virgilio Piñera y Premio Royal Court Teather, Huevos y Yo soy el Rey del Mambo, representadas en Cuba, México, Estados Unidos y Reino Unido, más las populares Emilia habla con los que no la escuchan, La ventana tejida y Cuarentena, entre otras de reconocida calidad y visión contemporánea.

Se considera por los críticos que el presente galardón sitúa a Ulises Rodríguez Febles en el centro de la escena iberoamericana, pues el concurso de Dramaturgia Carlos Schwaderer constituye un referente cultural en España y América Latina.Felicidades en su cumpleaños al relevante intelectual, promotor, teatrista y escritor matancero, director de la prestigiosa Casa de la Memoria Escénica.

(Tomado de Radio 26)