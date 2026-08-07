Jornada Cultural Fidelísimos festejará al Comandante en Jefe en Matanzas

Muestras fotográficas, intercambios, conciertos y galas artísticas integran el programa de actividades que en la amplitud de la Jornada Cultural Fidelísimos celebrarán en Matanzas el centenario del natalicio del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz (1926-2016).

El Carnaval Infantil «Por una infancia más feliz» procurará ser escenario para que proyectos socioculturales de esta ciudad desplieguen su arte a lo largo de la céntrica calle de Milanés, desde la Plaza de la Vigía y hasta el Parque de la Libertad, para celebrar el miércoles próximo el Día Internacional de la Juventud.

Rumbas por el Centenario, de la mano de Los Muñequitos de Matanzas, Los Matanceros y Afrocuba, así como también presentaciones a cargo de la Orquesta Failde, Mariachi los Coyotes y la Cantata Arte Fiel, enriquecerán desde la música a Matanzas entre los días 11 y 14 venideros.

La iniciativa acogerá además espacios como «Fidel y su visión del desempeño de la mujer en todas las esferas de la Sociedad Cubana», con el propósito de intercambiar acerca de la huella que el Comandante en Jefe impregnó en la urbe de ríos y puentes.

Según informó Noslén González, subdirector provincial de Cultura, permanecerán oportunidades ya familiares para los habitantes de Matanzas como el Cine Móvil, esta vez con escenario en el consejo popular Naranjal, la Peña Deportiva del Museo Palacio de Junco, y el movimiento Mi Barrio Por la Patria.

Con la gala «Siempre hay un mañana», prevista en el Teatro Sauto Monumento Nacional, concluirá la jornada, dirigida además a homenajear la trayectoria sostenida durante más de dos décadas por el Proyecto Sociocultural Maravillas de la Infancia, Cultivadores de Sueños. (Por Flavia de los Angeles Contreras Vega)

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