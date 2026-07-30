Unión Eléctrica: afectación de 2280 MW

En el día de ayer el servicio eléctrico de la Unión Eléctrica estuvo afectado durante las 24 horas, incluyendo la madrugada, por falta de capacidad de generación.

La mayor afectación fue de 2165 MW a las 20:30 de la noche, con impacto en todas las provincias del país. Para hoy se estima una afectación de 2280 MW.

Situación de las unidades de generación térmica

Unidades en avería:

Unidad 6 de la Termoeléctrica Máximo Gómez, en la Zona Especial del Mariel.

Unidad 1 de la Termoeléctrica Antonio Guiteras, en Matanzas.

Unidad 2 de la Termoeléctrica Lidio Ramón Pérez, en Felton.

Unidad 3 de la Termoeléctrica Antonio Maceo, en Renté.

Unidades en mantenimiento:

Unidad 3 de la Termoeléctrica Ernesto Guevara De La Serna, en Santa Cruz.

Unidades 5 y 6 de la Termoeléctrica Antonio Maceo, en Renté.

Unidad 5 de la Termoeléctrica Diez de Octubre, en Nuevitas.

Energías renovables y otras fuentes

Los 54 parques solares fotovoltaicos generaron ayer 5578 MW/hora, con una potencia máxima de 867 MW.

Generación Distribuida

Fuera de servicio 106 centrales de generación distribuida por indisponibilidad de combustible.

Fuera de servicio la Patana de Regla, Patana de Melones, Central Fuel de Mariel y Central Fuel de Moa.

Pronóstico para el horario pico

Disponibilidad en horario pico: 1000 MW

1000 MW Demanda máxima prevista: 3250 MW

3250 MW Afectación pronosticada: 2280 MW

(Con información de Unión Eléctrica)

Lea también