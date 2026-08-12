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Carnaval Infantil: ¡Matanzas se vistió de colores!

Foto del avatar 12 de agosto de 2026 0 comment
Carnaval Infantil: ¡Matanzas se vistió de colores!

Este miércoles 12 de agosto, la céntrica calle Milanés se llenó de risas y alegría con el Carnaval Infantil «Por una infancia feliz». Desde el mítico Teatro Sauto hasta el Parque de la Libertad, los más pequeños fueron los reyes de la fiesta, en una jornada que celebró, además, el Día Internacional de la Juventud.

La Atenas de Cuba demostró que la alegría es la mejor trinchera. El Carnaval Infantil fue un hermoso espectáculo, y un espacio donde los proyectos socioculturales de la ciudad desplegaron todo su arte y magia para garantizar el goce de los niños y las niñas. ¡Que viva la infancia!

Fotos: Raúl Navarro González

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Sobre el autor: Raul Navarro González

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