Matanzas avanza en la transformación del transporte público

Fotos: Izet Morales

En medio de la compleja crisis energética que afecta al país y al sector del transporte, la provincia de Matanzas implementa un conjunto de medidas orientadas a aliviar la situación de la población y mejorar los servicios de movilidad.

Como parte de estas acciones, seis municipios ya cuentan con proyectos de producción cooperada para el desarrollo de rutas de ómnibus, y se negocian nuevas rutas en la capital provincial, en el marco de las transformaciones económicas y sociales impulsadas por el Gobierno.

Directivos de la Empresa Provincial de Transporte informaron que actualmente Colón, Los Arabos, Cárdenas, Calimete, Jovellanos y Ciénaga de Zapata desarrollan proyectos de producción cooperada que, mediante ómnibus en modalidad de arrendamiento y otros formatos de negocios, garantizan la transportación de sus habitantes en rutas intermunicipales y locales.

Este modelo, que se enmarca en el Eje 18 de las 176 Transformaciones Económicas y Sociales aprobadas por la Asamblea Nacional del Poder Popular, impulsa cambios en el sector del transporte de la provincia para enfrentar el recrudecimiento del bloqueo.

En la ciudad de Matanzas, y en municipios como Jagüey Grande y Pedro Betancourt, se desarrollan actualmente procesos de negociación con el objetivo de organizar rutas, principalmente en la cabecera provincial. El intendente del municipio yumurino, Michel León Rodríguez, informó que actualmente se evalúan cinco rutas locales en la ciudad, así como enlaces con territorios como Colón y Unión de Reyes. Además, se mantiene el servicio ya contratado desde la Atenas de Cuba hacia La Habana y el transporte de las enfermeras de los centros provinciales.

León Rodríguez destacó que se estudia además reactivar la ruta panorámica, de gran acogida por la población yumurina.

Edilberto Casanova Armenteros, Coordinador de Programas y Objetivos del Gobierno provincial, explicó que entre otras acciones que se analizan en el sector, se estudia la posibilidad de que los precios sean entre 30 y 50 por ciento menores a los precios actuales del mercado privado del transporte, sobre todo, asociados a los costos del combustible y la distancia de las rutas.

Esta medida responde a la necesidad de ofrecer alternativas económicas a la población, en un contexto donde el transporte público ha sido duramente golpeado por la falta de combustibles y la escasez de piezas de repuesto.

La provincia también ha impulsado otras alternativas para enfrentar la crisis. En la actualidad, cientos de triciclos eléctricos prestan servicio en la provincia de Matanzas, entre estatales y los pertenecientes al sector privado.

Las medidas implementadas en Matanzas reflejan la articulación entre el Gobierno provincial, los municipios y los actores económicos para buscar soluciones creativas a la crisis del transporte. Como parte de las transformaciones económicas y sociales, se ha eliminado la restricción para la adquisición de vehículos por los diferentes actores económicos, lo que abre nuevas posibilidades para la prestación de servicios de transporte.