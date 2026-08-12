El 13 de agosto constituye una de las fechas más importantes en el calendario cubano, pero la de este año es aún más especial pues celebramos en Matanzas el centenario del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz con una gala artística especialmente destinada a festejar, por todo lo alto, la vida y el legado del líder histórico.

Yadiel Durán Bencosme, presidente de la Asociación Hermanos Saíz (AHS) en la provincia y director artístico del espectáculo, brindó en exclusiva a Girón pormenores del evento, el cual tendrá lugar este jueves a las dos de la tarde en el emblemático Teatro Sauto (Monumento Nacional).

“El espectáculo se titula Cien años, un solo camino, justamente pensado para representar todo lo que podemos estar haciendo hoy gracias a la vida, obra y legado de Fidel, porque el hecho de tener todos los logros a lo largo de los años, en gran medida, fue por su labor.

“Por lo tanto, la gala es un agradecimiento hacia él. Los temas musicales y los poemas a exponer, algunos de autoría propia de los artistas, y otros ya temas conocidos están en ese tono”.

Para la ocasión, declaró el también reconocido coreógrafo y bailarín, habrá un despliegue de todas las manifestaciones artísticas, que incluyen especialmente baile, música, teatro, incluidas las artes plásticas y el cine.

“La gala contará con una representación de todas las artes, entre ellas la realización de un mural en vivo y la proyección de algunos audiovisuales. Además, el diseño gráfico de otros elementos que van a acompañar el espectáculo, como el programa de manos y postales, es con obras de artistas plásticos matanceros relacionados con Fidel”.

Fotos:Ernesto Cruz

El espectáculo tendrá un amplio repertorio de artistas locales, que incluirá desde emblemáticas agrupaciones como Los Muñequitos de Matanzas y Nuestra América, hasta solistas, representantes de la música tradicional y los niños del proyecto sociocultural Maravillas de la Infancia – Cultivador de Sueños. Toda una muestra de la unión de varias generaciones en aras de honrar a uno de los hijos ilustre de nuestra historia nacional.

Así mismo, reconoció Durán Bencosme, estarán los jóvenes presentes, al contar con la participación de miembros de la AHS, la Compañía Novadanza, la Brigada de Instructores de Arte José Martí y el Movimiento de Artistas Aficionados.

“Fidel fue un hombre dedicado a su pueblo, a su gente, creando un vínculo en cada lugar que visitó en nuestra provincia. Los yumurinos tenemos un lazo inigualable con él, trenzado por las letras y la historia.

“En la gala mostraremos el vínculo entre Matanzas y Fidel, fundamentalmente en imágenes, con la muestra de varias fotografías de las visitas que hizo aquí y su unión con varias personalidades de la provincia y el pueblo”.

Según explicó Durán Bencosme, el espectáculo está dividido en varios bloques, cada uno encierra una unidad estética muy particular, “pero desde el punto de vista escénico se reinterpretará la formación de la nación a partir de símbolos como la bandera cubana y el himno nacional para crear dos discursos paralelos entre la imagen y lo escénico”, aseguró.

“El primer bloque está dedicado a los inicios de su vida, allá en su pueblo natal de Birán, en el segundo se abordará la lucha guerrillera en la Sierra Maestra, el triunfo de la Revolución y hasta un guiño de lo que fue la expedición del yate Granma como parte del proceso revolucionario.

“Después viene un tercer bloque denominado Cuba libre y soberana, donde de manera explícita ya se canta y se dedican temas en específicos de agradecimiento a él, en este caso lo que le da sentido es justamente el soporte visual.

“El último será a Fidel y su pueblo, donde se mostrará su pensamiento, ideales y su papel de guía con el pueblo. En este caso se verá en imágenes algunos intelectuales y artistas que han comentado acerca de su obra y pensamiento, mientras que para finalizar, en una gran fiesta, como debe ser, habrá un cierre en el que participarán todos los artistas que estuvieron en el espectáculo”.

Asimismo, durante el transcurso de la obra se hará una reinterpretación escénica del vínculo que poseía el Comandante en Jefe con la religión y lo espiritual. Al igual habrá un momento inspirado en su vida militar tomando como referencia su charretera y los grados militares que ostentó.

Para Yadiel Durán, un joven dedicado a las artes, ser el encargado de dicha gala constituye un orgullo, pues considera que su vida artística es el fruto de las posibilidades que le brindó la revolución. Por otra parte, “constituye un reconocimiento realizar la dirección artística en un año como lo es el 2026, en el panorama político y artístico del país. Yo soy artista gracias a que existe un sistema de enseñanza artístico creado por él, el cual da la posibilidad a todos los niños de cualquier parte de la Isla a estudiar arte.

“Para mí fue muy importante, de ser un niño de campo a obtener la posibilidad de presentarme a la escuela y formarme como artista. Después Integrar el Movimiento de Artistas Profesionales del país para luego representar a mi nación a nivel internacional, por lo tanto, constituye la oportunidad de devolverle a Cuba todo lo que he aprendido.

“Además estoy feliz de estar al frente de la tropa y agradecido con todos los artistas que de manera desinteresada se han sumado al proyecto, y que de hecho exigen formar parte, y eso se respeta pues muestra el nivel de agradecimiento de cada cual”, concluyó.