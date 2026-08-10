Unión Eléctrica: afectación de 2280 MW

En el día de ayer se afectó el servicio de la Unión Eléctrica por déficit de capacidad durante las 24 horas y se mantuvo la afectación durante todo el horario de la madrugada.

La máxima afectación por déficit de capacidad de generación en el día de ayer fue de 2272 MW a las 22:50 horas.

Situación de las unidades de generación térmica

Unidades en avería:

Unidad 6 de la Termoeléctrica Máximo Gómez, en la Zona Especial del Mariel.

Unidad 4 de la Termoeléctrica Carlos Manuel de Céspedes.

Unidad 2 de la Termoeléctrica Lidio Ramón Pérez, en Felton.

Unidades en mantenimiento:

Unidad 3 de la Termoeléctrica Ernesto Guevara De La Serna, en Santa Cruz.

Unidades 5 y 6 de la Termoeléctrica Antonio Maceo, en Renté.

Unidad 5 de la Termoeléctrica Diez de Octubre, en Nuevitas.

Energías renovables y otras fuentes

Los 54 parques solares fotovoltaicos generaron ayer 4737 MW/hora, con una potencia máxima de 737 MW.

Generación Distribuida

Fuera de servicio 106 centrales de generación distribuida por indisponibilidad de combustible.

Fuera de servicio la Patana de Regla, Patana de Melones, Central Fuel de Mariel y Central Fuel de Moa.

Pronóstico para el horario pico

Disponibilidad en horario pico: 1000 MW

1000 MW Demanda máxima prevista: 3250 MW

3250 MW Afectación pronosticada: 2280 MW

(Con información de Unión Eléctrica)

Lea también

En consonancia con las trasformaciones económicas y sociales aprobadas por la Asamblea Nacional, las autoridades cubanas han anunciado la reducción de las actividades no autorizadas para el sector no estatal. Leer más»

***