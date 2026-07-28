Economía

Se estima una afectación de 2130 MW

Periódico Girón 28 de julio de 2026 0 comment
Se estima una afectación de 2130 MW

En el día de ayer el servicio eléctrico estuvo afectado durante las 24 horas, incluyendo la madrugada, por falta de capacidad de generación. La mayor afectación fue de 2083 MW a las 20:10 de la noche, con impacto en todas las provincias del país. Para hoy se estima una afectación de 2130 MW.

Situación de las unidades de generación térmica

Unidades en avería:

  • Unidad 6 de la Termoeléctrica Máximo Gómez, en la Zona Especial del Mariel.
  • Unidad 1 de la Termoeléctrica Antonio Guiteras, en Matanzas.
  • Unidad 2 de la Termoeléctrica Lidio Ramón Pérez, en Felton.
  • Unidad 3 de la Termoeléctrica Antonio Maceo, en Renté.

Unidades en mantenimiento:

  • Unidad 3 de la Termoeléctrica Ernesto Guevara De La Serna, en Santa Cruz.
  • Unidades 5 y 6 de la Termoeléctrica Antonio Maceo, en Renté.
  • Unidad 5 de la Termoeléctrica Diez de Octubre, en Nuevitas.

Energías renovables y otras fuentes

Los 54 parques solares fotovoltaicos generaron ayer 4863 MW/hora, con una potencia máxima de 756 MW.

Generación Distribuida

  • Fuera de servicio 106 centrales de generación distribuida por indisponibilidad de combustible.
  • Fuera de servicio la Patana de Regla, Patana de Melones, Central Fuel de Mariel y Central Fuel de Moa.

Pronóstico para el horario pico

  • Disponibilidad en horario pico: 1150 MW
  • Demanda máxima prevista: 3250 MW
  • Afectación pronosticada: 2130 MW

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Sobre el autor: Redacción Periódico Girón

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