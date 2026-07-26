Unión Eléctrica pronostica una afectación de 2080 MW para el pico nocturno

En el día de ayer el servicio eléctrico estuvo afectado durante las 24 horas, incluyendo la madrugada, por falta de capacidad de generación. La mayor afectación fue de 1883 MW a las 21:40 de la noche, con impacto en todas las provincias del país. Para hoy se estima una afectación de 2080 MW.

Situación de las unidades de generación térmica

Unidades en avería:

Unidad 6 de la Termoeléctrica Máximo Gómez, en la Zona Especial del Mariel.

Unidad 1 de la Termoeléctrica Antonio Guiteras, en Matanzas.

Unidad 6 de la Termoeléctrica Diez de Octubre, en Nuevitas.

Unidad 2 de la Termoeléctrica Lidio Ramón Pérez, en Felton.

Unidad 3 de la Termoeléctrica Antonio Maceo, en Renté.

Unidades en mantenimiento:

Unidad 3 de la Termoeléctrica Ernesto Guevara De La Serna, en Santa Cruz.

Unidades 5 y 6 de la Termoeléctrica Antonio Maceo, en Renté.

Unidad 5 de la Termoeléctrica Diez de Octubre, en Nuevitas.

Energías renovables y otras fuentes

Los 54 parques solares fotovoltaicos generaron ayer 5258 MW/hora, con una potencia máxima de 876 MW.

Generación Distribuida

Fuera de servicio 106 centrales de generación distribuida por indisponibilidad de combustible.

Fuera de servicio la Patana de Regla, Patana de Melones, Central Fuel de Mariel y Central Fuel de Moa.

Pronóstico para el horario pico

Disponibilidad en horario pico: 1150 MW

Demanda máxima prevista: 3200 MW

Afectación pronosticada: 2080 MW

(Tomado de la UNE-MINEM)

Fuera de línea CTE Antonio Guiteras por salidero en economizadorLa Unión Eléctrica (UNE) de Cuba informó que, a la 01:07 de esta madrugada, la Unidad 1 de la Central Termoeléctrica (CTE) Antonio Guiteras, la de mayor capacidad de generación del país, salió del Sistema Electroenergético Nacional (SEN) debido a una avería en el economizador de su caldera.

El economizador es un componente esencial del sistema de generación, encargado de precalentar el agua que alimenta la caldera. Una fuga en esta pieza provoca un sobreconsumo de agua que obliga a la detención de la unidad para evitar daños mayores