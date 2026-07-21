La mano equivocada ausente en los equipos Cuba de béisbol 

En el béisbol, a los lanzadores zurdos o que se desempeñan con esa mano en la práctica del deporte se les colocó el mote de la mano equivocada.

Aun cuando nuestros campeonatos nacionales adolecen de serpentineros que lancen a esta mano, resulta algo un tanto llamativo que se anuncien dos selecciones Cuba a eventos foráneos y ninguna de las dos cuente en su staff con pitchers zurdos.

Aunque no son los tiempos de antaño, en los que la mayor de las Antillas podía vanagloriarse de tener pitchers zurdos de muy buena calidad como Addiel Palma, Norberto González y otros tantos que han dado renombre a nuestro pasatiempo nacional, considero que la presencia de un zurdo siempre es necesaria.

En la conferencia de prensa donde se anunció el equipo que finalmente nos representará en el béisbol de los Centroamericanos, el mentor del seleccionado nacional Germán Mesa comentó que, en el caso de Geonel Gutiérrez, único zurdo de la preselección extendida que se entregó antes de la conformación del seleccionado cubano, los técnicos se decantaron por otros lanzadores.

El otrora torpedero capitalino refirió que para trabajar contra zurdos tiene planteada como estrategia la utilización de Yankiel Mauri y Yunier Batista, derechos que, según las evaluaciones realizadas durante la Serie Nacional y la Liga Élite, tienen mucha efectividad contra bateadores de esa mano.

Tantos tropiezos en el área internacional han dejado claro que el nivel de nuestro pitcheo y, por qué no, el de nuestro béisbol es muy inferior al que se juega en el área del Caribe en la actualidad.

Cuando se conforma un conjunto cubano de béisbol para cualquier certamen, la polémica está a la orden del día. ¿Por qué este pelotero y no el otro? ¿Por qué tres receptores y no otro jardinero? ¿Este pitcher o aquel bateador tuvieron muy buenos números y no les dieron la oportunidad porque no son de la capital?

Si muchos de nuestros atletas llevan años con mucha consistencia en cuanto al torneo que juegan, ¿por qué no darles la oportunidad y por qué no rejuvenecer un plantel que, fuera del cuarto lugar del Clásico Mundial, no ha alcanzado ningún resultado destacable?

Al sinnúmero de dificultades que ya forman parte de nuestra pelota como el bajo salario, el desarrollo de los partidos en horarios que atentan contra la calidad, la fuga masiva de talentos tocará añadir la desmotivación de los peloteros.

Este aspecto no menor puede hacer mella en los clásicos domésticos del bate y la pelota porque si el jugador se ve que año con año tiene buenos números y no lo incentivan ni lo tienen en cuenta para empeños mayores se desmotiva y en muchos casos opta por abandonar el béisbol.

Y es que siendo totalmente sincero el único aliciente que tiene quien decide permanecer jugando los campeonatos nacionales es poder tener la posibilidad de defender el traje de las cuatro letras.

Ojalá y la estrategia de llevar todos los pitcher derechos salga bien y el equipo consiga el mejor resultado posible porque en el béisbol moderno todos los equipos cuentan con el llamando lanzador de la mano equivocada.

Solo resta esperar y ver cuando se de la voz de play ball en Santo Domingo cuan necesario o no resulta la utilización de los lanzadores zurdos en un staff de serpentineros.