Inauguran exposición por centenario de Gundlach en Matanzas

La exposición bipersonal Las alas de Gundlach, dos miradas, un mismo vuelo, abierta al público en la sede de la Asociación Cubana de Artesanos Artistas (Acaa) en Matanzas, muestra de manera sui géneris especies endémicas de Cuba descubiertas y estudiadas por el científico alemán Juan Cris tóbal Gundlach.

“Es una muestra donde convergen varias intenciones creativas, históricas dentro de un mismo proyecto gestado desde la Oficina del Conservador de la Ciudad de Matanzas y que ha tenido a bien invitar a la Acaa para exponer en uno de sus espacios un grupo de obras realizadas por las artesanas Adilén Díaz Almeda y Yudieska García Velazco.

“Ellas recrean algunos resultados de las investigaciones que hizo Gundlach sobre la catalogación de las aves endémicas de nuestro país. Es una exposición que, más que cultural, tiene un componente histórico y patriótico porque rescata toda la tradición investigativa que hizo el investigador y que justamente se enmarca dentro de la celebración de su centenario. En la misma se muestra un grupo de aves endémicas de nuestro país realizado con la técnica del bordado en aro”, explicó Alexander Rodríguez Caste llanos, diseñador, artesanos y curador de la exposición.

La exposición resume en 17 piezas cuatro meses de arduo trabajo creativo y de investigación. comentaron las diseñadoras. “A partir del aniversario de Correos de Cuba en su segunda edición de Ciudad de Cartas comienzo este diseño con un sello de un guacamayo cubano Ara tricolor, extinto ya en nuestro país, descubierto por Gundlach.

“Entonces, empiezo a investigar sobre quién era este hombre, qué nos legó, sus descubrimientos de zoología. Eso nos enriqueció durante este proceso e inicio este proyecto, ya saliéndome del mundo de las pasarelas, que es lo que normalmente ven en Planeta Moda, para llevarlo a las artes plásticas. El objetivo era dibujar, pero con hilos.

“A pesar de que fueron unos cuatro manos bordando, nos tomó cuatro meses de ardua labor. Es una técnica preciosa, pero lleva mucho tiempo y dedicación. Estoy muy agradecida también con mis amigos Sancho y Lorenzo, que nos ayudaron en la sombra, a seleccionar los colores, los tonos, para llevarlo a lo más cercano o parecido posible a lo que eran las fotografías que teníamos.

“En esta muestra no está todo lo que descubrió Gundlach, sino una pequeña selección entre aves y mariposas ya que su descubrimiento fue mucho más amplio”, comenta Adilén Díaz Almeda, líder del proyecto Planeta Moda Cuba, perteneciente a la Oficina del Conservador.

“Fueron cuatro meses incansables porque estudiamos, primero, las imágenes de las mariposas o de la aves que íbamos a bordar, sobre todo a la hora de escoger los colores, pues era complicado; cuatro meses de mucho sacrificio, porque hasta de noche estuvimos bordando con lamparitas. Me siento muy agradecida con el resultado”, agregó Yudieska García Velazco, socia y colega de Adilén.

En la muestra se incluyen, igualmente, colaboraciones de los artistas de la plástica Adrián Gómez Sancho y Lorenzo Prieto García, amplía Rodríguez Castellanos. “Adrián Gómez Sancho ha recreado una obra en plato cerámico policromado y Lorenzo Prieto vinculó una pintura sobre lienzo que ha sido intervenida por las artistas con la técnica del bordado.

“Se incorpora en la exposición un traje de fantasía elaborado con motivo de la celebración del aniversario 270 de la creación del Correos de Cuba, haciendo homenaje a una serie de sellos que recogen la visualidad de las aves catalogadas por Gundlach y que fue el inicio del proyecto de esta exposición que inauguramos en la Acaa para celebrar el centenario de este importantísimo científico e investigador alemán radicado en Cuba, quien además mostró una pasión indiscutible por nuestro país”.

Durante la inauguración, el historiador de la ciudad, el doctor Ercilio Vento Canosa, resaltó cómo desde el bordado aparecen estas especies de aves y mariposas cual si fueran pinturas concebidas de manera hermosa.

Con un acertado montaje que destaca cada una de las piezas confeccionadas por Adilén y Yudieska, con sus características y valores artísticos propios, Las alas de Gundlach incluye también una carta del propio investigador quien podría catalogarse, al decir de Vento Canosa, como el cuarto descubridor de Cuba.

“Comprende también la muestra un documento que forma parte también de la muestra un documento que forma parte de los archivos del Museo provincial Palacio de Junco. Se trata de una carta original con la firma de Gundlach donde hace referencia a todo este proceso investigativo.

“La carta se muestra solo un día porque es un documento patrimonial. Para nosotros es un orgullo que estas artistas hayan recreado tan peculiar manera de hacer bordado en aro, justamente recreando las especies más importantes catalogadas por este investigador”, especifica el curador de la exposición.

Las alas de Gundlach, al tiempo que enaltece la labor del eminente científico alemán radicado en Cuba que convirtió el estudio de su fauna, principalmente los insectos y aves, en la gran obra de su vida, rinde homenaje al bordado, una técnica antiquísima con un legado cultural invaluable que forma parte de la identidad del pueblo cubano.