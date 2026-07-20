España conquista su segunda Copa del Mundo

España volvió a escribir una página dorada en la historia del fútbol, al proclamarse campeona de la Copa del Mundo 2026.

La selección, dirigida por Luis de la Fuente, derrotó 1-0 a Argentina en la prórroga y levantó el segundo título mundial de su historia, 16 años después de la conquista de Sudáfrica 2010.

La final estuvo marcada por el dominio táctico de la Roja, que impuso el ritmo del encuentro desde el inicio y anuló por completo el funcionamiento ofensivo de la vigente campeona del mundo. El planteamiento español limitó los espacios y redujo al mínimo las opciones de ataque de la Albiceleste.

Cuando todo apuntaba a una definición desde el punto penal, apareció Ferran Torres para decidir el encuentro. Nico Williams ganó un balón aéreo y lo dejó servido con un cabezazo hacia el punto de penal, donde el delantero español conectó un potente remate para marcar el único gol de la final y desatar la celebración de su selección.

El tanto tuvo un significado especial para Ferran Torres. El atacante, que no había logrado marcar en todo el torneo, halló el premio en el partido más importante del campeonato. La emoción fue evidente tras la anotación, recordando incluso el episodio vivido ante Egipto, cuando un gol suyo fue revisado y se le vio mirando al cielo mientras esperaba su validación.

Foto: tomada de la página de Facebook de la FIFA

Con este triunfo, España suma su segunda estrella mundialista y confirma el éxito de una nueva generación de futbolistas que devolvió a la selección a la cima del fútbol internacional con una actuación sobresaliente a lo largo de todo el torneo. (Edición web: Miguel Márquez Díaz)

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