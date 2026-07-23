APARTADO 1433: Los clavos de La Herradura

En varias oportunidades hemos comentado aquí el procedimiento de esta sección, Apartado 1433, para atender los planteamientos de nuestros lectores: por regla general, la misiva ha de poseer su correspondiente respuesta para luego publicarla.

Pero como toda norma contempla excepciones, hoy revelamos la preocupación de Omar Hernández Rodríguez, cuentapropista radicado en la finca La Herradura, Agüica (batey Final), municipio de Colón.

Hernández Rodríguez, insistente en la tramitación y el resultado de sus argumentos, explica que su entidad particular (no explicita el nombre) radica en la ciudad de Matanzas.

“El 26 de octubre de 2025, a solo dos meses de la apertura, llegaron dos inspectoras de la Onat (Mayra y Ana). Alegaron que realizarían un control popular, es decir, una inspección fiscal del negocio, sin previo aviso y con toda mala intención”.

Según afirma el remitente, el susodicho control arrojó, a las 2:00 p. m., de ese día, 11 250 pesos aproximadamente. “Ellas asumieron que en apenas dos meses de apertura, con ventas de cerveza dispensada Parranda, espaguetis y otros comestibles, habíamos generado casi 25 000 000 de pesos”.

Deja claro el lector en el texto de su misiva que le impusieron multa —tampoco explica por cuáles violaciones— por monto de casi 5 000 000 de pesos y, al poseer dirección particular en el municipio de Pedro Betancourt, trasladaron el trámite hacia la oficina de la Onat de ese territorio, bajo supuestas evidencias de errores de cálculo “y un absurdo muy grande en todo esto”.

Comenta que después del análisis pertinente, la sanción impuesta fue de 1 850 000 pesos. Ante la inconformidad, Hernández Rodríguez determinó nombrar un abogado, pues “no creo que la magnitud de la actividad que realizo genere tantos ingresos en solo dos meses.

“Por otro lado, soy productor agrícola, y por la venta de la mercancía (tomates) al Estado presento deudas de casi 3 000 000 de pesos. Tengo la mayor disposición de pagar mis compromisos al fisco, pero para ello también necesito el dinero atrasado”:

Sirva la publicación del caso como ejemplo negativo de lo que no debe ocurrir en materia económica en la sociedad que construimos. Desde este espacio periodístico hemos cuestionado la actitud y el comportamiento de los inspectores estatales que no constituyen ejemplo en su desempeño.

Una vez más Apartado 1433 espera el pronunciamiento transparente y juicioso de los funcionarios de la Onat y de la Dirección de Inspección y Supervisión, en aras de ofrecerle respuesta al lector. (Edición web: Miguel Márquez Díaz)

Lea también