Celebran en Calimete acto provincial por el 26 de Julio

Bajo el precepto de que resulta imprescindible salvaguardar y replicar el ejemplo del Moncada, el pueblo de Calimete protagonizó este jueves el acto provincial en saludo al 73 aniversario del Asalto a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes.

Junto a Salvador Valdés Mesa, miembro del Buró Político y vicepresidente de la República; Jorge Luis Broche Lorenzo, miembro del Secretariado del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, y Mario Sabines Lorenzo, primer secretario del Comité provincial del PCC, cerca de un centenar de jóvenes recibieron el carnet que los acredita como nuevos miembros del Partido y la Unión de Jóvenes Comunistas.

Fotos: Izet Morales

En el acto, en el que también participó el vice primer ministro de la República Eduardo Martínez Díaz y la gobernadora Marieta Poey Zamora, junto a las autoridades municipales y oficiales de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y del Ministerio del Interior, se reconocieron los resultados económicos y sociales del territorio de Calimete; mientras que el municipio de Ciénaga de Zapata, escenario de la primera derrota militar del imperialismo en América, fue galardonado con la categoría de destacado.

En su intervención, la primera secretaria del Comité municipal del Partido, Zomaika Triana Berriel, destacó que el pueblo de Calimete «estuvo a la altura de los acontecimientos actuales, resistiendo y creando. Una comunidad que ha preservado las raíces que nos dicen de dónde venimos y hacia donde vamos. Para este heroico pueblo no había mejor forma de festejar el centenario del Comandante en Jefe que demostrando que sí se puede«.

En ese sentido, de manos de la presidencia, el primer secretario del Partido en Matanzas, Mario Sabines Lorenzo, recibió el reconocimiento que acredita a la provincia como Destacada en la emulación nacional de cara al 26 de Julio, un estímulo que se traduce en más compromiso con el pueblo y con los objetivos de trabajo en las circunstancias actuales.

El también diputado a la Asamblea Nacional del Poder Popular, durante sus conclusiones reconoció que «el pueblo matancero es el protagonista de este resultado. Pero no se trata solo de resultados. Se trata de la manera en que han trabajado: con entrega, con creatividad, con valentía, buscando alternativas allí donde todo parece imposible.

«El pueblo matancero, junto al movimiento obrero y a sus organizaciones políticas y de masas, ha sabido defender la obra revolucionaria y el socialismo en medio de las mayores carencias.» (Edición web: Miguel Márquez Díaz)

Lea también