Universidad de Ciencias Médicas matancera celebra su graduación

Fotos: Humberto Fuentes Rodríguez

Una nueva promoción de la Universidad de Ciencias Médicas de Matanzas (UCMM), con cerca de 500 graduados, 196 de ellos en la carrera de Medicina, inundó este martes la Plaza de la Vigía con un mar de batas blancas.

Por su excepcional desempeño docente, 67 egresados fueron merecedores del Título de Oro, con especial congratulación para la Dra. Lisandra Elvira Martínez Linares, única estudiante en terminar con 5 puntos de promedio general.

Se entregó, además, el Premio al Mérito Científico, que recayó en cinco educandos, y se instituyó el Movimiento Vanguardista Mario Muñoz Monroy de la presente graduación.

Fueron seleccionados a nivel de Facultad de Medicina y UCMM los mejores graduados en las categorías docencia, investigación, cultura, deporte, impacto social, alumno ayudante y más integral; en ambos casos, este último reconocimiento recayó en el Dr. Yonathan Estrada Rodríguez, quien declamó el habitual juramento.

Un momento emotivo resultó el minuto de silencio dedicado a la memoria del Dr. Julio Font Tió, referente indiscutible de la Medicina matancera, cuyo centenario se conmemora precisamente en esta fecha.

«La sociedad espera de ustedes no solo competencia profesional, sino también compromiso moral, sensibilidad y entrega. No olviden nunca de dónde vienen; detrás de cada uno hay una familia que lo dio todo, unos profesores que los formaron y un pueblo que confía», concluyó la MSc. Dra. Diana Alicia Vargas Carnot, rectora de la UCMM.

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