Pronóstico climático: Cierre de verano y comienzo de otoño cálido a nivel mundial

El pasado lunes la Organización Meteorológica Mundial (OMM) publicó la actualización de pronóstico climático global para el próximo trimestre: agosto-septiembre-octubre. Dicho estudio menciona que en trimestre precedente al actual mes ya están presentes en el océano Pacífico Ecuatorial las condiciones de “El Niño”.

Estas condiciones, como ya hemos mencionado, probablemente van a ser incluso más marcadas en los meses venideros. La presencia de “El Niño” no solo influye en el área en que se desarrolla: el océano Pacífico, sino también en nuestra región y a nivel global.

Esta influencia será aún mayor por la presencia de características similares en otras cuencas oceánicas. Por ejemplo, en el océano Índico el patrón llamado Dipolo del Océano Indico, homólogo del ENOS (El Niño) en esa parte del planeta, que se presenta en condiciones neutrales actualmente, se prevé que evolucione hacia una fase positiva.

Esto se traduce en el agua más caliente de lo normal en el oeste del océano Índico, cerca las costas africanas, y más fría de lo normal hacia el este, en las cercanías de Indonesia y Australia. Esto da como resultado un período más lluvioso de lo habitual sobre el cuerno africano y más seco hacia el otro extremo del Índico. La presencia de “El Niño” en la intensidad que se pronostica potencia estos efectos.

Podemos ver las circunstancias de las que se habla en la siguiente imagen que ilustra la anomalía de la temperatura superficial del mar en el trimestre abril-mayo-junio. Las zonas rojas describen aquellas áreas que están más calientes de los habitual. “El Niño” es evidente la porción señalada en el océano Pacífico ecuatorial. El Dipolo del Océano Índico todavía se manifiesta neutral, aunque el mar está ligeramente más cálido de lo que debiera, pero de manera bastante uniforme.

Comportamiento de la temperatura del mar abril-junio. Fuente: OMM

Hablando ya de las perspectivas, para a las temperaturas, si se observa el mapa pronóstico, tomando como referencia los valores normales (o promedio) vemos que en casi todo el globo predomina el color rojo. Estos tonos indican que los pronósticos se inclinan con una mayor certeza a que las temperaturas estarán por encima de lo normal, pero no representan que tanto lo estarán.

Pronóstico probabilístico de temperaturas. Fuente: OMM

“El Niño”, junto con los valores de la temperatura del mar por encima de la media, impulsará este calentamiento generalizado, en casi todo el planeta. Aunque como podemos ver hay algunas en que esta probabilidad no define un comportamiento y zonas en donde hay indicios de que los valores serán algo más bajos de los normal.

Las precipitaciones también van a “responder” este desbalance de calor y de humedad. En el siguiente mapa pronóstico se ve el predominio de probabilidades de zonas que serán más secas de lo habitual, entre ellas el Índico tropical y el sudeste asiático, junto con el Atlántico ecuatorial, la India y desde Centroamérica y el Caribe hasta el norte de Sudamérica.

En el otro extremo estará el océano Pacifico ecuatorial central y oriental (consecuencia directa de “El Niño”), el Cuerno de África y en menor medida el sur de Europa, y el oeste de Estados Unidos. En ellas es elevada la probabilidad de que el comportamiento sea mucho más lluvioso.

Pronóstico probabilístico de precipitaciones. Fuente: OMM

Como vemos para nuestra zona geográfica las perspectivas se traducen en un trimestre con tendencia a temperaturas por encima de lo habitual y con precipitaciones por debajo de lo que esperamos en agosto, septiembre y octubre, lo que quiere decir que cada uno de los meses del trimestre siga exactamente la misma pauta. Nos vemos la próxima semana, muy probablemente con el acostumbrado cierre ciclónico del mes, que se va sin penas ni glorias hasta el momento.

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