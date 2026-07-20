Durante la etapa de la dominación española, la inmensa mayoría de los habitantes de Ciénaga de Zapata fueron sepultados dentro de los bosques, próximos al lugar de residencia y en zonas de la costa.

Algunos pobladores, como los vecinos de Cayo Espino, que tenían cerca a la parroquia Nuestra Señora de Altagracia del Hanábana, eran enterrados en ese lugar, como ocurrió con una mulata de 30 años, el 12 de febrero de 1834, o la sepultura del niño José Cabrera, el 7 de mayo del siguiente año.

Una información de sumo interés, por referirse a la existencia de un cementerio en 1835 en Ciénaga de Zapata, es la fechada el 16 de mayo del propio año. La misma da cuenta del entierro del pardo libre José Manuel López, fallecido en un punto cenaguero distante 27 leguas de la parroquia del Hanábana, quien se inhuma en el cementerio antiguo y común inmediato a la playa Bahía de Cochinos.

Otra singular inhumación ocurre el 2 de noviembre de 1886, cuando fallece Don José Morejón, que fue enterrado en Cochinos ante la imposibilidad del traslado del cadáver a algún pueblo, y temerosos de que la lejanía descompusiera el cuerpo. No podemos precisar si sus restos descansan en el mencionado cementerio, ubicado en ese lugar en 1835, o sencillamente, en un apartado sitio de la costa.

Por otra parte, las fuentes oficiales no señalan la existencia de cementerios en Zapata durante el período colonial. No obstante la afirmación anterior, en nuestros trabajos de campo nos percatamos de que los cementerios de Júcaro Quemado (Cayo Ramona) y La Máquina (El Antiguo) parecen corresponder, al menos las cercas del perímetro exterior, a finales del siglo XIX.

En la década 1970-80 se descubrieron sepulcros, con cruces de madera, en lugares apartados de la costa. (En coautoría con Isabel Hernández Campos/Foto: Ramón Pacheco Salazar)

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