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Postales Matanceras: Plancha de gasolina

13 de julio de 2026 0 comment
Postales Matanceras: Plancha de gasoIina

Con antecedentes bien remotos en China, las planchas fabricadas en hierro forjado alcanzaron su clímax en la Europa del siglo XVII.

Todavía en zonas rurales del territorio nacional existen diversas y antiguas tipologías del artefacto doméstico, con mayor abundancia de las conocidas popularmente como «de carbón», fechadas a partir de finales del siglo XIX.

Con posterioridad aparecen las de queroseno y gasolina, con bomba de aire, tanque para combustible y llave para dosificar la salida del mismo.

En 1954, Avelina Tápanes García, vecina del entonces batey matancero de San Juan, en Canasí, adquirió una de gasolina. Utilizada hasta su fallecimiento a finales de la década del 70, su hija Rosario decidió conservarla como reliquia familiar. Aseguran que con ella se planchaba de maravillas, y por suerte el precio del combustible no alcanzaba su elevada cotización actual.

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Sobre el autor: Adrián Álvarez Chávez

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