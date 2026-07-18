Tres cocodrilos representarán a Cuba en béisbol centroamericano

La Federación Cubana de Béisbol y Softbol anunció hoy los nombres de los peloteros que integran la nómina del mayor archipiélago caribeño para los venideros Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo, República Dominicana.

El roster quedó conformado por dos receptores, siete jugadores de cuadro y cuatro jardineros, mientras que el staff de serpentineros quedó en 11 pitcher.

Fotos tomadas de la banda yumurina y de Jit Deportes

La provincia con mayor representación dentro de la nómina a la justa centroamericana resultó La Habana con cuatro representantes, seguida por Matanzas, Santiago de Cuba y Artemisa con tres cada una, a la vez que Cienfuegos, Pinar del Río, Ciego de Ávila, Villa Clara, Camagüey, Holguín, Granma, Sancti Spíritus y Las Tunas contarán con un miembro cada una dentro de la escuadra antillana.

El máscara Andrys Pérez, el lanzador Armando Dueñas y el jardinero José Amaury Noroña fueron los representantes de los Cocodrilos de Matanzas escogidos para participar en el evento.

Con estas tres inclusiones en el equipo de mayores, el territorio suma seis exponentes entre la escuadra sub-23 y el Team Asere, demostrando la calidad y la valía de los beisbolistas matanceros.

El cuerpo de dirección del representativo cubano a los Centroamericanos nuevamente será dirigido por el otrora torpedero capitalino Germán Mesa, quien será acompañado por los entrenadores de pitcheo Pedro Luis Lazo y Jesús Bosmenier.Como auxiliares en el cuerpo técnico caribeño fueron escogidos Rafael Muñoz y Cecilio Dreke, mientras la preparación física recaerá en Humberto Guevara.

El equipo Cuba se prepara por estos días en el estadio Latinoamericano para alcanzar la mejor forma deportiva, de cara a un evento donde la intención es mejorar el desempeño de la edición precedente.