Deportes

Tres cocodrilos representarán a Cuba en béisbol centroamericano

18 de julio de 2026 0 comment
Tres cocodrilos representarán a Cuba en béisbol centroamericano

 La Federación Cubana de Béisbol y Softbol anunció hoy los nombres de los peloteros que integran la nómina del mayor archipiélago caribeño para los venideros Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo, República Dominicana.

El roster quedó conformado por dos receptores, siete jugadores de cuadro y cuatro jardineros, mientras que el staff de serpentineros quedó en 11 pitcher.

Tres cocodrilos representarán a Cuba en béisbol centroamericano
Fotos tomadas de la banda yumurina y de Jit Deportes

La provincia con mayor representación dentro de la nómina a la justa centroamericana resultó La Habana con cuatro representantes, seguida por Matanzas, Santiago de Cuba y Artemisa con tres cada una, a la vez que Cienfuegos, Pinar del Río, Ciego de Ávila, Villa Clara, Camagüey, Holguín, Granma, Sancti Spíritus y Las Tunas contarán con un miembro cada una dentro de la escuadra antillana.

El máscara Andrys Pérez, el lanzador Armando Dueñas y el jardinero José Amaury Noroña fueron los representantes de los Cocodrilos de Matanzas escogidos para participar en el evento.

Tres cocodrilos representarán a Cuba en béisbol centroamericano

Con estas tres inclusiones en el equipo de mayores, el territorio suma seis exponentes entre la escuadra sub-23 y el Team Asere, demostrando la calidad y la valía de los beisbolistas matanceros.

El cuerpo de dirección del representativo cubano a los Centroamericanos nuevamente será dirigido por el otrora torpedero capitalino Germán Mesa, quien será acompañado por los entrenadores de pitcheo Pedro Luis Lazo y Jesús Bosmenier.Como auxiliares en el cuerpo técnico caribeño fueron escogidos Rafael Muñoz y Cecilio Dreke, mientras la preparación física recaerá en Humberto Guevara.

Tres cocodrilos representarán a Cuba en béisbol centroamericano

El equipo Cuba se prepara por estos días en el estadio Latinoamericano para alcanzar la mejor forma deportiva, de cara a un evento donde la intención es mejorar el desempeño de la edición precedente.

Recomendado para usted

Argentina remonta a Inglaterra y defenderá su corona mundial ante España

Argentina remonta a Inglaterra y defenderá su corona mundial ante España

El gimnasio es más que una moda

El gimnasio es más que una moda

España vuelve a una final del mundo 16 años después

España vuelve a una final del mundo 16 años después

Sobre el autor: George Carlos Roger Suárez

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *