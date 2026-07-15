España vuelve a una final del mundo 16 años después

España se convirtió en la primera finalista de la Copa del Mundo 2026 tras imponerse con autoridad 2-0 sobre Francia, en un partido donde la selección dirigida por Luis de la Fuente mostró una sobresaliente solidez táctica y defensiva.

La Roja neutralizó por completo el poder ofensivo francés, integrado por Désiré Doué, Kylian Mbappé, Bradley Barcola y Ousmane Dembélé, quienes apenas encontraron espacios para generar peligro ante el orden defensivo español.

El marcador se abrió gracias a un penal convertido por Mikel Oyarzabal, quien volvió a responder en un momento decisivo para su selección. Más tarde, Pedro Porro sentenció el encuentro con un remate certero que desató la celebración de la afición española.

Con este triunfo, España regresa a una final mundialista después de 16 años, desde la histórica conquista del título en Sudáfrica 2010, y ahora buscará su segunda estrella. Su rival saldrá del duelo entre Inglaterra y Argentina, que definirá al segundo finalista del torneo.