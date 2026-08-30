Enseñanza deportiva en Matanzas inicia curso escolar con adecuaciones

El curso escolar 2026-2027 comienza este primero de septiembre en la enseñanza deportiva matancera, aunque con profundas adecuaciones en cuanto a la presencialidad.

Estos ajustes responden al escenario económico que vive el país, donde la descentralización de la educación devino una de las medidas tomadas para culminar el último período lectivo. De acuerdo con Daysi Martínez Snard, directora de la Escuela de Iniciación Deportiva (Eide) Luis Augusto Turcios Lima, apenas 348 alumnos comenzarán el curso en las aulas del centro yumurino, de los cuales 160 estarán en régimen interno.

Con el fin de preservar los deportes con más resultados, tradición e historia en eventos internacionales, un total de 10 disciplinas serán priorizadas. Los estudiantes-atletas de béisbol, boxeo, fútbol, canotaje, levantamiento de pesas, taekwondo, judo, lucha y atletismo retornarán a las clases en la Eide, mientras tanto, el ajedrez permanecerá con el trabajo en los municipios, pues no cuenta con matrícula pese a constituir otro de los deportes con atención diferenciada.

Para el resto de los alumnos de la ciudad de Matanzas, la docencia transcurrirá desde aulas anexas establecidas en instituciones educativas como la Facultad Calixto García y la Escuela Primaria Leonor Pérez, siempre en sesión matutina. Durante las tardes, áreas deportivas de la urbe como el Parque René Fraga y el otrora Ateneo Aurelio Janet acogerán los entrenamientos.

Las academias provinciales representarán una de las fortalezas, con énfasis en sus métodos de trabajo y personal docente. Las velas, el ciclismo, el remo y el voleibol de playa mantendrán sus rutinas en estos lugares.

En el caso de los municipios, serán recibidos en las escuelas más cercanas a sus zonas de residencia, al tiempo que contarán con planes de preparación y el seguimiento de los profesores de Educación Física.

Martínez Snard señaló que la principal preocupación estriba en la movilidad hacia y desde la Eide, un sitio ubicado en la periferia de Matanzas. Si bien se realizan coordinaciones con la empresa de Transporte Escolar, aún no existe seguridad en la gestión, al depender de la escasa disponibilidad de combustible.

Otro de los posibles inconvenientes con el que deben lidiar será el abasto de agua. Hasta el momento de redactar esta nota, el sistema de pozos que suministra el líquido a la escuela presenta roturas, por lo que el agua llegará mediante pipas hasta tanto se solucionen las averías.

Golpeada por el déficit en la cobertura docente, la Turcios Lima no contará con más de una decena de profesores que residen fuera de la cabecera provincial. Para aliviar esta falta, toman alternativas en la distribución de los turnos y las asignaturas por grados de escolaridad. La directora apuntó que está asegurada la base material de estudio, así como el aseo, este último pendiente a distribución por parte del Inder.

Como todo un reto se avizora el inminente curso escolar para la enseñanza deportiva en la provincia de Matanzas. En medio de un complejo contexto, la formación de los futuros campeones dependerá de eficaces articulaciones para su éxito.

(Por Carlos Manuel Bernal López)