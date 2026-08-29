En Fotos: Previa del Festival de Culturismo y Fitness para atletas principiantes

El fitness y el culturismo como deporte de competencia han ganado en adeptos a lo largo y ancho del país. La provincia de Matanzas, una de las de tradición en la disciplina dentro del mayor archipiélago caribeño, acoge la octava edición del Festival de Culturismo y Fitness para atletas principiantes y de la categoría junior.

Con cada gota de sudor dedicada al entrenamiento en gimnasios y a la musculación, no solo se ponen de manifiesto cualidades como la valentía, la tenacidad y el coraje, sino la capacidad de resiliencia de nuestro pueblo.

En imágenes, la revisión técnica de los atletas de cara al evento.