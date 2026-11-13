Día del Adolescente en Matanzas firmado con una palma

La siembra de una palma endémica del territorio, devino hoy simbólica firma en la tierra del Día del Adolescente de Matanzas, que se celebra por vez primera por iniciativa de la Oficina del Conservador de esta ciudad.

En el jardín del teatro Sauto, Monumento Nacional, quedó plantado un ejemplar de Coccothrinax borhidiana y las manos dibujadas del marrón de la tierra resultaron sinónimo de unidad durante la jornada que desde este jueves y con una frecuencia mensual, resaltará el protagonismo adolescente con vistas a propiciar el acompañamiento y atención a ese grupo etario.

Acercar a aquellos que transitan por la etapa comprendida aproximadamente entre los 12 y los 17 años de edad al patrimonio cultural y natural de la urbe de ríos y puentes, y ofrecer un espacio para el intercambio y la recreación sana, devino especial motivo para vivir la iniciativa.

Oportuna resultó la jornada para recorrer, junto a los estudiantes de escuelas que se encuentran en el Centro Histórico Urbano de Matanzas, el Teatro Sauto, así como también para adquirir conocimientos que en voz de Leonel Pérez Orozco, Conservador de la Ciudad, llegaron a los jóvenes.

En conversación con la Agencia Cubana de Noticias, Haila Carrazana Horruitiner, colaboradora del proyecto Adolescentes por Matanzas de la Oficina del Conservador de la Ciudad, destacó que al ser una etapa de la vida retadora, de transformaciones y descubrimiento personal, este día, supone impulso y guía en el camino.

El encuentro concluyó en el inmueble número 23 de la Calle del Medio donde se erigirá la Casa del Adolescente de Matanzas como resultado del trabajo sostenido de especialistas de la OCCM, fundadores de Adolescentes por Matanzas, y las nuevas generaciones que comienzan el andar de una etapa colmada de sueños.