Cocodrilos quedan con respiración asistida

Los Cocodrilos de Matanzas cedieron en el último choque de la subserie particular frente a los Cazadores de Artemisa con marcador de ocho carreras por siete.

El elenco yumurino tomó el mando de las acciones en la parte baja del primer episodio con un racimo de tres carreras apoyado en una ofensiva de cuatro inatrapables y una base por bolas. Los saurios volvieron a la carga en el cierre del segundo episodio y fabricaron otro racimo de tres anotaciones para despegar el marcador seis carreras por cero.

El abridor yumurino Sahir Sánchez solventó el primer tercio del encuentro sin muchas dificultades para mantener a raya la ofensiva artemiseña. En el final de la tercera entrada, los rojos y amarillos adicionaron otra rayita, luego de bases por bolas consecutivas a Brayan Peña y Luis Ángel Sánchez y cañonazo remolcador de Yulieski Remón.

Los visitantes sumaron dos carreras justo a mitad de choque, otras tres en el sexto inning y una en el llamado inning de la suerte para cerrar el marcador siete carreras por seis. En el octavo acto, los discípulos de Yulieski González le dieron vuelco al marcador con cuadrangular de Harold Vázquez con un compañero en circulación.

El líder histórico en salvamentos del béisbol cubano, José Angel García, se anotó un nuevo rescate tras preservar la ventaja de los Cazadores. La victoria fue para Israel Sánchez, mientras Yosney García cargó con el revés.

Una vez más, el pitcheo de relevo yumurino hace aguas y no pudieron aguantar una ventaja que llegó a ser de siete carreras.

Los Cocodrilos regresan al sótano de la competencia y tienen muy complicada la clasificación. Ahora emprenderán viaje para dirimir el último compromiso de la lid frente a los Huracanes de Mayabeque en sus predios del Nelson Fernández. (Edición web: Miguel Márquez Díaz)

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