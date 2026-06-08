Cocodrilos de Matanzas dividen honores en el Mella

Los Cocodrilos de Matanzas derrotaron a los Leñadores de Las Tunas con marcador de cinco carreras por tres en sus predios del Julio Antonio Mella.

Los Leñadores amenazaron en la parte baja del primer inning al tener las bases llenas sin out, pero la defensa matancera fabricó un triple play con una conexión de Yordanis Alarcón.

Las Tunas tomó el mando de las acciones en el final del segundo capítulo, con un racimo de tres carreras frente al abridor yumurino Sammi Benítez.

Justo a mitad de juego, los dirigidos por Eduardo Cárdenas igualaron el marcador con racimo de tres carreras, producto de un cuadrangular de Andrys Pérez con dos compañeros en circulación.

Los saurios le dieron vuelco al marcador en el séptimo inning tras sencillo de Aníbal Medina, doble de Yulieski Remón, cañonazos remolcadores de José Amaury Noroña y Eduardo Blanco, para tomar el mando de las acciones cinco carreras por tres.

Foto: tomada de la página de los Cocodrilos de Matanzas

La victoria correspondió a Luis Manuel Hernández, quien en rol de relevo sorteó las últimas cuatro entradas del choque para preservar la ventaja de los reptiles.

Madero en mano destacaron Yulieski Remón con par de biangulares y Andrys Pérez, con el cuadrangular que igualó las acciones.

En poco más de media hora, la tropa occidental volverá a salir a la grama del Julio Antonio Mella para el segundo compromiso de la jornada, que será a siete entradas.

Segundo compromiso con sabor a derrota

Luego de salir airosos en el primer compromiso de la doble cartelera con marcador de cinco carreras por tres, los Cocodrilos de Matanzas cedieron a segunda hora ante los Leñadores de Las Tunas, nueve anotaciones por seis.

Las Tunas inauguró el marcador en la propia primera entrada, luego de cañonazo del hombre proa, Liuber Gallo, y cohetes remolcadores de Yordanis Alarcón al jardín derecho y Henry Quintero al jardín central.

En la conclusión del segundo capítulo, los Leñadores hicieron honor a su sobrenombre y fabricaron un racimo de cuatro anotaciones para hacer saltar del montículo al abridor matancero Jennier Álvarez.

En la entrada, Yassel Izaguirre puso a viajar la pelota en condiciones por encima de la cerca del jardín izquierdo, con dos corredores en circulación para abrir la ventaja seis carreras por cero.

En sustitución del abridor yumurino, entró a trabajar el diestro Yadier Garay, quien fue recibido con un largo batazo de Yordanis Alarcón; luego dominó a Yosvani Alarcón en roling al campo corto y a Henry Quintero en elevado al jardín derecho para finalizar el inning.

En la parte alta del tercero, Matanzas amenazó tras colocar hombres en primera y segunda sin out, pero la ofensiva no logró carburar. Aníbal Medina falló en roling a la intermedia, Yulieski Remón elevó al jardín central y Dariel Rojo cedió el tercer out en roling a segunda base.

En el cuarto, Matanzas descontó una carrera con el biangular de Andrys Pérez y cañonazo remolcador al jardín central del inicialista Yariel Duque.

En la parte baja del cuarto, los dirigidos por Aveicis Pantoja adicionaron otras dos rayitas para volver a despegar el marcador a ocho anotaciones por una.

Justo a mitad de choque, los dirigidos por Eduardo Cárdenas sumaron una nueva rayita, mientras que en la conclusión de la propia entrada, el conjunto oriental pisó la registradora en una oportunidad para colocar la pizarra nueve por dos.

Los Cocodrilos aprovecharon la salida del abridor rival Islay Sotolongo del montículo para marcar otras dos carreras en el principio del sexto episodio frente a los envíos del relevista Keniel Ferraz.

En la conclusión del partido Brayan Peña y Andrys Pérez conectaron cuadrangulares para cerrar marcador nueve carreras por seis y forzar al alto mando tunero a extraer a Ferraz del montículo.

Victoria a la cuenta de Islay Sotolongo, derrota para Jennier Álvarez y el salvamento fue a las estadísticas del cerrador Alberto Pablo Civil.

Mañana, ambos planteles volverán a salir a la grama del estadio Julio Antonio Mella para el tercer compromiso de la miniserie particular.

Lea también